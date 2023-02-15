Николай Смирнов подвел коммунальные итоги 2022 года и озвучил планы на этот год

Тарифы на капремонт и отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные дни привели к резкому росту суммарного платежа для ЖКХ для свердловчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов подвел итоги 2022 года, объяснил причину резкого роста тарифов в платежках уральцев и сообщил, кто из свердловчан может претендовать на льготы и компенсации.

41% - САМАЯ НИЗКАЯ СТАВКА

- Многие сейчас задают вопрос, почему произошел рост тарифа за капремонт на 41 процент. Дело в том, что в соответствии с методикой, установленной РФ, было рекомендовано перейти на расчет по индексам от Минстроя России. После пересчета мы увидели, что ставка платы должна вырасти на 57 процентов. Поэтому региональный Фонд капитального ремонта заказал расчет индекса на капремонт по Свердловской области в Уральском центре ценообразования в экономике и строительстве. Оказалось, что на текущий год рост можно снизить с 57 до 41 процента. Мы выбрали самую низкую ставку, которую и утвердили постановлением правительства региона.

Чиновники выбрали самый безболезненный вариант. По подсчетам ставка платы, которая бы окупалась, варьируется от 23 до 27 рублей за один квадратный метр. Сейчас же в регионе установлена ставка платы в 14 рублей за один квадратный метр.

ПОЧЕМУ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Изменение тарифов на электроэнергию - это не решение органов региональной власти, а предписание Федеральной антимонопольной службы. По предписанию от ФАС были приняты новые правила расчета стоимости электроэнергии.

НУЖНО ЛИ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ СЧЕТЧИКИ

- Приборы являются исправными, и те показания, которые они дают, верны. Уральцы могут спокойно передавать цифры, а дальше управляющая компания или сбытовая компания будут сами по новым правилам рассчитывать величину, которую необходимо предъявить потребителю.

КАК ВЕРНУТЬ ТАРИФ «ДЕНЬ-НОЧЬ»

- Сейчас надо крепко подумать, стоит ли вновь переходить на двухставочный тариф. Анализ показывает, что если человек живет в многоквартирном доме, то ему выгоден одноставочный тариф. Если человек проживает в частном доме, то нужно смотреть, есть ли у него электрокотлы, бассейны с подогревом, энергонакопители. Если да, то однозначно нужна заявка на перепрограммирование.

В целом, высчитать выгоду можно, поняв, насколько активно вы пользуетесь электроэнергией с 23:00 до 7:00 следующего дня. Если потребление превышает 30 процентов от общей дневной суммы, то перепрограммировать есть смысл. Если нет – то в некоторых случаях потребитель может даже «проиграть».

КТО ОПЛАТИТЬ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ

- Перепрограмировать счетчики будут за счет сбытовых или сетевых компаний, кто ответственен за подачу электроэнергии.

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ

- Все сбытовые и сетевые компании должны сделать типовые формы заявления. В идеале, человек будет только вносить имя, адрес и оставлять подпись в бланке. Сделано это, потому что в заявке должны быть четкие формулировки: в заявлении должны быть прописаны не только желание перепрограммировать счетчик, а что потребитель при этом переходит на двуставочный тариф.

Формы все фирмы должны разместить на своих сайтах до конца этой недели.

КАК СПАСТИСЬ ОТ МОШЕННИКОВ

- Право менять приборы учета имеют только сбытовые или электросетевые компании. Если к вам обратились некие представители, то нужно узнать, откуда пришли. Если оказывается, что они из частной компании, вроде ООО, то пускать их нельзя. Если выяснится, что фирма сбытовая, нужно позвонить в офис и спросить, направлялись ли эти люди для оказания услуги.

Нужно знать, что без заявления жителя никто к нему не придет.

КАК ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТУ

- Во-первых, законом установлен перечень льгот федерального, регионального значения. Получать их могут, к примеру, ветераны или малообеспеченные уральцы. Вы можете обратиться в органы местного самоуправления. Специалисты на месте подскажут, под какие категории льготников вы подходите.

Во-вторых, суммарный платеж за ЖКХ не может превышать 22 процентов от совокупного семейного дохода и 12 процентов для малообеспеченных граждан. Вам нужно взять справки с работы и сравнить ваш доход с размером оплаты услуг ЖКХ в вашей платежке.

Если суммарный платеж превышает 22 процента, можно обратиться в органы местного самоуправления или территориальные органы социальной защиты. Всю сумму, которая превышает суммарный платеж, возместят из средств областного бюджета.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ

- В 2023 году будет расширен перечень лиц, которые получат льготы при проведении газа. В Законодательном собрании внесен на рассмотрение документ с изменениями в закон, который позволит выделять субсидии на компенсацию затрат на газификацию для участников всех боевых действий. К ним относятся уральцы, участвующие в боевых действиях в Афганистане, Чечне, нынешней спецоперации на Украине.

Льгота также будет распространена на вдов и вдовцов военных, погибших в боевых действиях, если они не пользовались ранее этой льготой.

Также готовится законопроект о том, что все бюджетники, проживающие в сельской местности, поселках городского типа, также могут претендовать на эту льготу. Если раньше она действовала для врачей и учителей, то сейчас – на сотрудников учреждений культуры, социальной сферы и других специалистов, работающих в муниципальных и областных организациях, расположенных на сельских территориях.