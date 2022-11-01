Сердечко для любимой: ко Дню матери запускаем фотоконкурс «Выбираем главную маму XXL «Комсомолки»

Выбираем лучших мам вместе с "Комсомолкой" Фото: Евгения ГУСЕВА

Бодипозитив бодро шагает по планете! «Комсомолка» поддерживает этот добрый тренд и матерей, которые, невзирая на отсутствие модельных параметров, любят свою семью, дом, работу и мир вокруг. В ответ эти женщины получают любовь и уважение со стороны семьи, коллектива и общества.

Давайте поздравим наших мам-красавиц и подчеркнем их естественную красоту вне стереотипов и шаблонов! Проведем народный рейтинг среди женщин-матерей!

«КП-Екатеринбург» запускает онлайн-фотоконкурс «Выбираем главную маму XXL «Комсомолки».

ДЛЯ УЧАСТИЯ

С 1 ноября по 10 ноября 2022 года мамы, их семьи и организации Екатеринбурга и Свердловской области могут отправлять заявки, фото и анкеты матерей, имеющих шикарный тип фигуры размера 52+, по электронной почте: konkurs.ekb@phkp.ru

Положение о конкурсе, Анкета, Согласие на обработку персональных данных размещены на сайте www.ural.kp.ru.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Народное голосование пройдет с 11 ноября по 24 ноября 2022 года на сайте www.ural.kp.ru.

В этот период уральцы могут проголосовать за самых активных, талантливых и опытных мам, фотографии и информация о которых будут размещены на сайте «Комсомольской правды».

ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

«Комсомолка» объявит победителя, набравшего большее количество голосов, 28 ноября 2022 года.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА

– состоится торжественная церемония награждения победителя (победителей) и вручение памятных дипломов и призов;

– победитель станет участником эфира на радио «Комсомольская правда»;

– итоги конкурса будут опубликованы на сайте и в газете «Комсомольская правда».

Конкурс поможет выявить самых бодипозитивных свердловских мам.