Атмосферные подарки для настоящих уральских мужиков в 2023 году

В День защитника Отечества хочется подарить мужчине брутальный подарок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 февраля не за горами, поэтому девушки активно ищут подарки своим защитникам. В этот праздник женщины отмечают мужественность, силу воли и ответственность мужчин. Для тех, кто в поиске презента, «КП-Екатеринбург» подготовила список самых брутальных подарков от уральских мастеров.

Кузница «Уральский мастеровой»

Сейчас у кузницы есть поклонники по всей стране. Начинали дело трое уральцев в 2013 году. Они сняли помещение в Верхней Пышме и начали делать кованую мебель, перила и лестницы. Но затем мастера нашли свое вдохновение: они куют ножи, топоры и щиты.

За время работы кузницы уральцы создали 72 вида топоров: рабочие, большие валочные топоры, топоры для туризма и охоты, мясницкие топоры, эксклюзивные топоры в подарок. Дополнительно можно заказать сумку из кожи и брезента к своему заказу. На топоры наносят славянские, скандинавские узоры, они популярны у любителей фэнтези и мифологии.

Среди ножей выделяются ножи народов мира и уникальные подарочные ножи. Есть охотничьи и кухонные ножи, ножи для туризма и охоты. Каждый экземпляр продается с кожаными ножнами.

Щиты украшены символиками викингов. Чаще всего их покупают на праздники и размещают на стене как декоративное украшение.

Заказать подарок можно на сайте кузницы.

Изделия из кожи «ECHIDNA»

Бренд получил шанс на популярность, когда попал на экспериментальную площадку арт-бутика «Имена» в «Veer Mall». В этом бутике места получают начинающие уральские малые производства. «ECHIDNA» стала одним из резидентов площадки.

Мастера предлагают брелоки, ремешки для часов, ремни, кожаные чехлы для разных документов, кошельки, сумки для телефонов. Также здесь можно купить обычные кожаные сумки, ножны для подарочных ножей и даже сумку-слинг для скрытого ношения оружия. В последнем случае мастера уточняют, что продажа таких товаров не запрещена законом.

Приобрести продукцию можно в бутике «Имена» в «Veer Mall».

Зимняя спортивная экипировка «DRAGONFLY»

Еще один резидент площадки «Имена» в «Veer Mall» – магазин одежды для спорта и туризма «DRAGONFLY». Фирма создана в 2011 году в Екатеринбурге. Она специализируется на создании высокотехнологичной одежды для активного и экстремального отдыха.

Поэтому подарок от «DRAGONFLY» будет интересен заядлым туристам и спортсменам.

Здесь можно найти комбинезоны, вейдерсы, дождевики и плащи, куртки, брюки и жилеты, термобелье, подшлемники, вороты, шапки, перчатки, варежки. Здесь можно приобрести гермосумки и герморюкзаки, которые защитят вещи от влаги, пыли и грязи. Из аксессуаров представлены авторские ремни, защита спины, локтей, коленей, чехлы, термоноски и дождевые бахилы.

Есть отдельные товары для тех, кто увлекается горнолыжным спортом, снегоходной техникой, квадро- и мотоспортом.

Купить можно на площадке в «Veer Mall» и на сайте фабрики.

Костюмы от уральского дизайнера, автора идеи «Putin team» Дмитрия Шишкина

Уральский дизайнер Дмитрий Шишкин прославился сначала как модельер, который создает деловые костюмы для российской политической элиты. Несколько лет назад его идея «Putin team» со спортивными товарами выстрелила. Теперь дизайнер хорошо известен и среди высшего руководства страны.

Его производство по-прежнему находится в Екатеринбурге. Здесь же есть один из российских бутиков бренда «Putin team». В магазине представлены только спортивные модели: верхняя одежда, брюки, шорты, толстовки и худи, футболки и поло, головные уборы. В аксессуарах представлены вязаные комплексы, носки, значки, сумки и шоперы. Для делового стиля подходят галстуки, шарфы, портмоне.

Купить товары можно в бутике в отеле Hyatt Regency или на сайте «PUTIN TEAM RUSSIA». Можно заказать и деловой костюм от дизайнера, правда, сделать это можно, обратившись в одно из ателье Шишкина и быть готовыми к высокому ценнику.

Для любителей мото

Ирбитский мотоциклетный завод – это мировой бренд. Шума наделали снимки Бреда Питта в 2021 году, который приобрел для себя мотоцикл «Урал» и проехался на нем с сыном Паксом. С тех пор мотоцикл пережил волну популярности среди актеров и музыкантов США.

В магазине Ирбитского мотоциклетного завода можно купить шлемы, визоры, кепки и футболки с логотипом «Урала». Там же есть запасные части «Урал-мото», аксессуары и дополнительное оборудование. А можно купить и полноценные мотоциклы от легендарного завода, они стоят от 1 650 000 рублей, если ваш мужчина очень любит мототехнику и вы готовы потратиться.

Купить сувенирную продукцию вы можете на сайте производителя.