В фильмах Свердловской киностудии снялись многие известные актеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

У Свердловской киностудии юбилей – она появилась на Урале ровно 80 лет назад. В ее стенах были созданы десятки фильмов, в съемках которых участвовали многие знаменитые советские и российские актеры. Вспомним лишь некоторых из них.

Свердловская киностудия была основана 9 февраля 1943 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ В РОЛИ РЕЖИССЕРА

Комедия 1963 года «Когда плачут казаки» была снята по одному из рассказов Михаила Шолохова. Она рассказывала о том, как на одном из хуторов все женщины решили проучить своих мужей и перебрались жить на другую сторону реки. Картина длится всего 26 минут. И это первый и единственный режиссерский опыт актера Евгения Моргунова, известного по роли Бывалого в комедиях «Кавказская пленница» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Одна из самых известных ролей Евгения Моргунова - Бывалый из комедийной троицы Фото: «Пес Барбос и необычный кросс» (1961)

Когда Моргунов решил попробовать себя в качестве режиссера, именно Свердловская киностудия согласилась его поддержать – выделить аппаратуру и сотрудников. Снимали, правда, не в Свердловской области, а в Ростовской. Просто в кадре должны были фигурировать классические мазанки, как у Шолохова в его произведениях. А на Урале с такой натурой было туго.

В кадре Евгений Моргунов не появляется. Но его нарисовали в титрах Фото: «Когда казаки плачут» (1963)

- Когда из Свердловска в станицу приехал технический персонал, Моргунов уже был на месте, – вспоминала Ирина Колесникова, работавшая гримером на фильме. – С Моргуновым вообще было легко работать. Некоторые режиссеры на моей памяти в позу вставали, а он открыто общался со всеми. Бывало, мы все сидим за столом, Моргунов подойдет к кому-нибудь из девушек, тронет за ушко и скажет в шутку какой-нибудь комплимент. Когда шутку правильно поймут, а когда оплеуху ему залепят.

ПРОФЕССОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СТАЛ ДЕМИДОВЫМ

Знаменитый режиссер Ярополк Лапшин в 1983 году снял исторический фильм «Демидовы», рассказывающий о том, как при Петре I на Урале начиналась промышленная империя Демидовых. И это, пожалуй, самый звездный фильм, снятый на Свердловской киностудии. Например, роль основателя рода Демидовых – Никиты Демидовича Антуфьева – здесь сыграл Евгений Евстигнеев, знаменитый по роли профессора Преображенского в «Собачьем сердце».

Евгений Евстигнеев в роли Никиты Демидовича Антуфьева Фото: «Демидовы» (1983)

Также в «Демидовых» можно увидеть Леонида Куравлева. Он сыграл графа Александра Меншикова, ближайшего сподвижника Петра I.

Леонид Куравлев (слева) в роли Меншикова Фото: «Демидовы» (1983)

А Валерию Золотухину досталась роль крестьянина Пантелея, который обнаружил залежи ценных руд и погиб, отказавшись раскрыть ее местоположения воеводе на Урале.

Валерий Золотухин в роли крестьянина Пантелея Фото: «Демидовы» (1983)

МИЛЕДИ ВЕРНУЛАСЬ НА УРАЛ

Многие не знают, но актриса Маргарита Терехова, знаменитая по роли опасной Миледи в «Д’Артаньян и три мушкетера» родилась в Свердловской области. В свидетельстве о рождении местом рождения у нее указан город Туринск. Ее мама находилась в нем с гастролями драмтеатра в 1942 году, когда у нее внезапно начались схватки. Через десять дней после родов семья уехала из Туринска.

Миледи из «Д’артаньян и три мушкетера», которую сыграла Маргарита Терехова

Вернулась она к нам на Средний Урал в 1982 году, когда Свердловская киностудия снимала фильм «За синими ночами» об интригах, которые возникали в среде советских инженеров при строительстве газопровода. У Маргариты Тереховой в фильме роль подруги одной из главных героинь.

Маргарита Терехова (справа) в «За синими ночами» (1982)

«НАША МЫМРА» ПОПАЛА НА УРАЛ

Все помнят советскую комедию «Служебный роман» о том, как скромный служащий статистического учреждения, чтобы продвинуться по службе начинает ухаживать за суровой начальницей и в итоге влюбляется в нее по-настоящему. Начальницу, которую подчиненные за глаза называли «наша мымра» сыграла знаменитая советская актриса Алиса Фрейндлих. Среди фильмов, в которых она снималась, как минимум один был выпущен на Свердловской киностудии. Это картина «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» 1988 года. Собственно Алиса Фрейндлих и играет главную героиню – Серафиму Глюкину.

Людмила Калугина - одна из самых известных ролей Алисы Фрейндлих Фото: «Служебный роман» (1977)

Фильм рассказывает об интеллигентной женщине, живущей в коммунальной квартире, которая внезапно находит свою любовь. Лента среди прочего может похвастаться сценой, в которой Алиса Фрейндлих играет джаз, сидя на барабанах.

Алиса Фрейндлих в фильме «Будни и праздники Серафимы Глюкиной» (1988)

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ В ХАРИТОНОВСКОМ ПАРКЕ

Актер Дмитрий Певцов снялся в фильме Свердловской киностудии 1993 года «Мафия бессмертна». Это криминальная комедия. Главный герой, которого и сыграл Певцов, сначала пытается выяснить, из-за чего погиб его отец, а потом начинает охоту за бесценной реликвией – камнем Будды.

Сцена с танцем в здании КОСК у Каменных палаток Фото: «Мафия бессмертна» (1993)

Фильм, кстати, интересен еще и тем, что в нем можно увидеть многие известные места Екатеринбурга. Одна из сцен снималась в Харитоновском парке – в знаменитой ротонде на острове. А в середине конкурс танцев проходил внутри здания КОСК у Каменных палаток.