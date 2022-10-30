Среди погибших - четверо россиян Фото: REUTERS

Поздним вечером 29 октября в столице Южной Кореи во время празднования Хэллоуина произошла страшная трагедия: в давке, которая случилась на одной из «тусовочных» улиц Итевон, погибли больше 150 человек, включая и четырех россиянок.

Как оказалось, в центре города на момент происшествия собрались порядка 100 тысяч человек. Среди тех, кто был в толпе празднующих, была и Юлия (имя изменено по просьбе героя – прим.ред). Она рассказала «КП-Екатеринбург» о первых минутах инцидента.

- На Итевоне каждый год собирается много народу, это район иностранцев, толпа была огромная и плотная. В конце улица сужалась, и там был спуск, возможно, кто-то запнулся, и все пошло по цепочке, люди сложились как домино, - вспоминает девушка.

По ее словам, масштаб трагедии стал понятен далеко не сразу, а количество погибших стремительно росло. Что стало точной причиной случившегося, пока непонятно.

- Там могло произойти все, что угодно… Знаю, что есть версия про то, что толпа хотела пройти к бару, где отдыхал кто-то из знаменитостей, некоторые утверждают, что неизвестные раздавали наркотики, но эти предположения официально не поддерживаются, - делится Юлия.

В Корее объявлен национальный траур Фото: REUTERS

Россиянка рассказывает, что сначала она с друзьями подумала, что пострадавших выносят откуда-то из зданий, многим делали массаж сердца.

- Я стояла в так называемом живом коридоре, его сделали, чтобы выносить пострадавших и погибших. Там метро закрывается в полночь, и никто разъехаться не мог, людям пришлось двигаться понемногу и смотреть, как на асфальте кого-то откачивают. Мне было метров 20 до эпицентра этой толпы, чудом не пострадали, просто немного задержались, чтобы сфотографироваться с парнем в костюме, - добавляет Юлия.

Известно, что на улицах города в момент празднования дежурили бригады скорой, поэтому некоторым успевали оперативно оказать первую помощь, однако никто не ожидал, что пострадавших будет так много. При этом многие сотрудники баров и охрана пытались помочь как могли, они контролировали потоки людей и старались сориентировать собравшихся.

После страшного инцидента в ночь Хэллоуина власти Южной Кореи объявили траур в стране до 5 ноября 2022 года.

Трагедия с давкой в центре Сеула стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года. Тогда, 16 апреля, у юго-западного побережья Корейского полуострова погибло 304 ученика старшей школы «Данвон» из-за того, что паром «Севоль» накренился и затонул.