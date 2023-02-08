Бизнесмен из Екатеринбурга начал сбор гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции

Бизнесмен начал сбор у себя в офисе. Фото: Сергей Колпащиков

После разрушительного землетрясения Турции помогают всем миром. Жители Екатеринбурга тоже не остались в стороне. Так, например, уральский бизнесмен Сергей Колпащиков развернул пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим жителям страны прямо у себя в офисе. Благодаря «сарафанному радио», люди начали нести помощь, везут ее и из других городов региона.

- Никаких объявлений и рассылок я не делал, просто обзвонил своих знакомых, человек 200. Только что из Заречного написали: собрали целую машину, - удивляется Сергей.

Родственников в эпицентре землетрясения, разрушившим несколько провинций, у предпринимателя нет. Но в Стамбуле живет и работает уже несколько лет его дочь, а также есть и друзья.

Люди приносят продукты, детские вещи и одеяла Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дочь отправляла фотографии со спасателями, прибывшими из разных стран. Неужели Екатеринбург останется в стороне? Мне сообщили, что нужна помощь и написали список необходимых вещей: продукты питания длительного хранения, подгузники, обувь, теплая одежда, но, в первую очередь одеяла, некоторые приносят даже зубные щетки, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Сергей Колпащиков.

Жители Турции, рассказывает инициатор сбора, реагируют на его отклик очень тепло. Всего за один день после начала работы пункта, горожане заполнили вещами первой необходимости половину помещения, а к вечеру прибудет еще два загруженных автомобиля, не считая того, что едет из Заречного.

- Мы все отсортируем: продукты питания отдельно, одеяла с одеждой отдельно. Все запакуем, подпишем, в таком виде в понедельник отправим в Турцию. Планировали отправить все машиной, на КАМАЗе, состыковались даже с Азербайджанской диаспорой, но в консульстве Москвы и Казани, сказали просто доставить груз до Казани, - уточняет Сергей.

Сбор продлится до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Казани вся собранная гуманитарная помощь полетит в Турцию спецбортом. Затем ее доставят в зону, где произошла катастрофа.

Обязательное условие при сборе – вещи должны быть новые. Приносить гуманитарную помощь можно до 12 февраля, каждый день до 20:00. Адрес пункта – Тургенева, 22.