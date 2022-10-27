В Екатеринбурге есть несколько вариантов отметить Хэллоуин 2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Где отметить Хэллоуин 2022 в Екатеринбурге? Этим вопросом начинают задаваться жители уральской столице ближе к 31 октября. Именно в этот день празднуют «страшно ужасный» Хэллоуин. Чтобы облегчить поиски «Комсомолка» составила свой путеводитель. Рассказываем, где отметить Хэллоуин 2022 в Екатеринбурге в ближайшие выходные с 28 по 30 октября.

Хэллоуин в Екатеринбурге 2022

ВЕЧЕРИНКА «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА»»

Что надо делать?

Танцевать, выпивать, общаться с другими, хвастаться своим костюмом и участвовать в конкурсе лучшего образа на Хэллоуин.

Где?

«Свобода» в концерт-холле на ул. Черкасская, 12

Когда?

29 октября, 22:00

Сколько стоит?

450 рублей

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Что надо делать?

Пережить ночь рейва в «Телеклубе». Участвовать в костюмированной вечеринке и играх 18+, любоваться конфетти-шоу и есть сахарную вату, которая будет доступна всем гостям без лимита до самого утра. Обладатель лучшего костюма выиграет билет на новогоднюю вечеринку и сможет вернуть деньги за билет на ужасное party

Где?

«Телеклуб» на ул. Карьерной, 16

Хэллоуин в Екатеринбурге отметят 31 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда?

30 октября в 23:50

Сколько стоит?

От 650 рублей

БАЛ МОНСТРОВ

Что надо делать?

Пройти развлекательную игру по мотивам «ShowToday» на светской тусовке от контентмейкеров Екатеринбурга. Оторваться на танцполах Maine и Dark room под сеты FAR&HIGH и Dj Vester.

Где?

Бар DE GENNIN на ул. Воеводина, 1

Когда?

30 октября в 20:30 и 23:00

Сколько стоит?

Тематическая тусовка вечером – 1000 рублей, билет на ночной бал монстров – 1500 рублей.

ВЕЧЕРИНКА BUNIN HORROR STORY

Что надо делать?

Погрузиться в атмосферу популярного сериала «Американская история ужасов», смотреть акробатическое шоу полосатых ЧУДОвищ и танцевать всю ночь

Где?

Бар Bunin на ул. Малышева, 51

Когда?

29 октября, 23:00

Сколько стоит?

Бесплатно

Один из вариантов - попасть на бал антигероев Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕКСИКАНСКАЯ НОЧЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

Что надо делать?

Те, кто видели «В поисках Коко» прочувствовали яркую атмосферу мексиканской Ночи всех святых. В честь своих предков жители Мексики украшают дома, готовят вкусные угощения и устраивают концерты и праздники, которые длятся до утра. Если вы придете на вечеринку Nebar в своем костюме, получите отдельный презент в честь праздника.

Где?

Бар Nebar на ул. Радищева, 25

Когда?

29 октября

Сколько стоит?

Бесплатно

ТАЙНА ДОМА МАКСИМИЛИАНСА

Что надо делать?

Узнать тайны дома от признаков, которые выбрались из-за закрытых дверей прямо перед Хэллоуином. Попробовать блюда из специального меню, увидеть мистическую анимацию и получить подарки от заведения.

Где?

Ресторан «Максимилианс» на ул. Куйбышева, 44Д

Когда?

30 октября в 19:00

Сколько стоит?

Оформление стола – 2000 рублей, музыкальное оформление – 300 рублей

ПОТУСТОРОННИЙ КВЕСТ

Что надо делать?

Остаться живым и выбраться из жутких ловушек в квестах по мотивам известных триллеров и теорий заговоров.

Где?

Квест «Медиум» в «Доме страха», «Джек Потрошитель», «Полтергейст» и «Астрал» от «Перфоманс», «Техасская резня бензопилой» и «Резня 2.0.» от «Авантюры

Когда?

29,30, 31 октября

Сколько стоит?

От 1000 рублей в зависимости от площадки

Рассказываем, где отметить Хэллоуин 2022 в Екатеринбурге в ближайшие выходные с 28 по 30 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНАТОМИЧЕСКИЙ УЖАСТИК

Что надо делать?

Пройти без потерь пугающие и хитроумные препятствия, чтобы найти скелет загадочного исследователя подземелий, получить подарок за победу и расслабиться с друзьями в зоне парка Newton Bio. Есть версии приключений для детей, подростков и взрослых старше 18 лет.

Где?

NEWTON BIO на ул. Вайнера, 13

Когда?

31 октября в 15:00, 18:00, 19:00 (дети и подростки), 20:00 (категория +18)

Сколько стоит?

600 рублей

СКАЗКА О ДОБРОМ ПРИВИДЕНИИ

Что надо делать?

Привести в театр своих детей, чтобы увидеть историю маленького привидения. Постановку придумали в театре кукол «Мир на ладошке».

Где?

Театр балета «Щелкунчик» на ул. 8 Марта, 104

Когда?

29 октября в 11:00, 12:30, 30 октября в 11:00, 12:30

Сколько стоит?

500 рублей

СПАСАЕМСЯ ОТ ХАГГИ ВАГГИ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Что надо делать?

Отмечать Хэллоуин с детьми на играх программы фестиваля в «Радуга Лэнд» и танцевать на большой дискотеке с дефиле ужасных костюмов

Где?

«Радуга Лэнд» в «Радуга Парк» на ул. Репина, 94

Когда?

29 и 30 октября с 12 до 18:30

Сколько стоит?

Закрытый квест «Фабрика игрушек» стоит 750 рублей

ПОПАСТЬ НА БАЛ АНТИГЕРОЕВ

Что надо делать?

Стать участником бала популярных антигероев, как Дракула, Джокер или Красная Королева. Попробовать замороженные сладости на крио-шоу. Участвовать в конкурсе костюмов и получить мистический аквагрим.

Где?

ТРК «Глобус» на ул. Щербакова, 4

Когда?

29 октября с 15:00 до 17:00

Сколько стоит?

Бесплатно