В Екатеринбурге сотрудник ГИБДД спас из горящего дома семью с двумя детьми

Когда начался пожар, семья спала Фото: предоставлено В.Н. Горелых

В Каменске-Уральском около пяти утра, 26 октября, в частном секторе вспыхнул дом, в котором жила семья из четырех человек. Клубы дыма заметил проезжающий неподалеку на служебном автомобиле старший инспектор ДПС Игорь Липин. Он сразу же рванул к месту ЧП, а по пути сообщил о возгорании в дежурную часть и МЧС.

- Ранним утром жильцы еще спали и, как они позже рассказали сами, не осознавали, в какой опасности находились. Подбежав к жилому строению, сотрудник ГИБДД начал громко стучать в запертые двери, звонить в звонок и звать хозяев жилища, - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. - Вскоре дверь открыли 10-летний мальчик и его мама. Граждане даже не почувствовали запаха дыма и не подозревали, что прямо над их головами со стремительной скоростью распространяется огонь.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

За пять минут из полыхающего дома сотрудник ГИБДД спас 44-летнего мужчину, его 42-летнюю супругу и их детей - 10-летнего и 20-летнего сыновей. Спеша, члены семьи не успели толком одеться, поэтому полицейский сначала посадил их в патрульный автомобиль, чтобы они не замерзли, а затем стал помогать прибывшим на место пожарным тушить дом.

- Семья выразила искренние слова признательности неравнодушному к чужой беде полицейскому», - отметил полковник Горелых.

По его словам, если бы возгорание своевременно не заметил проезжающий мимо инспектор ГИБДД, для семьи, которая жила в доме, все могло бы кончиться трагично. Огонь быстро распространился по деревянному строению и полностью уничтожил дом.

Руководством ОВД города Каменска-Уральского решается вопрос о поощрении отличившегося полицейского. Сам Игорь Липин при этом героем себя не считает.