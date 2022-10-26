30 лет Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»

Встреча с ветеранами Альфы в школе.

30 лет назад, 26 октября 1992 года, появилась в стране Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» - первого подразделения по борьбе с терроризмом в России. Сама группа А, как официально называют действующие антитеррористические спецотряды, к тому времени уже 18 лет успешно исполняла боевые задачи. «Альфовцев» до сих пор считают элитным подразделением, а западные спецслужбы до сих пор признают: такого опыта борьбы с терроризмом нет ни у какого другого подразделения в мире. Москва, Буйнакск, Первомайск, Грозный, Беслан, Майкоп – хорошо обученные бойцы «Альфы» всегда были там, где террор поднимал голову, угрожая мирным жителям.

В 1990-ые время было непростое для всех. Многие бойцы, уходя со службы, терялись: где работать на гражданке, что делать, как выбраться из проблем, которых тогда в меняющейся стране было немало. Для того и было решено создать ветеранскую организацию, чтобы помогать закончившим службу сотрудникам, раненым, а также семьям погибших. Помочь ребенку не вернувшегося после выполнения операции соратника оплатить вуз, жене - устроиться на работу, добавить денег на покупку квартиры – Ассоциация не отказывает семьям своих погибших сослуживцев ни в чем и никогда. Спроси любого, что для него спецподразделение, его друзья, с которыми вместе смотрел в лицо террора, и он не задумываясь ответит – семья. А в семье своих не бросают.

За годы существования Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа», стала международной. Ее филиалы открылись в Беларуси, Казахстане, других бывших союзных республиках, а также во многих городах России - Братске, Волгограде, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Севастополе, Симферополе, Хабаровске, Владивостоке, Краснодаре. Задачи старейшей в стране ветеранской организации спецслужб тоже расширились. Профессионалы, как никто другой знающие, что такое настоящая любовь к Родине, занялись патриотическим воспитанием молодежи, ее развитием, увековечиванием памяти своих погибших сослуживцев, стали делиться опытом с госструктурами, занятыми вопросами безопасности, помогать сотрудникам действующих подразделений по любым вопросам. А сейчас многие ветераны «Альфовцы» «натаскивают» солдат, выполняющих свой боевой долг на Украине, обучают мобилизованных. Многие бывшие кадровые офицеры и сами ушли на передовую, чтобы не дать просачивающимся в города террористам делать свое грязное дело.

Руководитель филиала Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора в г. Екатеринбурге Валерий Сергеевич Басаргин.

Заместитель руководителя Екатеринбургского отделения Ассоциации Анатолий Губарев, который пришел в «Альфу» в 1997-ом, а уволился в 2018-ом, самым большим успехом тридцатилетней истории организации считает сформировавшиеся традиции и преемственность поколений.

- И большая работа, конечно, была проделана по патриотическому воспитанию молодёжи, которая приходит на службу, подрастающего поколения вообще, - говорит Анатолий Губарев, прошедший путь от сотрудника-снайпера, оперуполномоченного, до командира боевой группы. Много видел ветеран, но самой сложной в своей карьере называет боевую задачу, которую приходилось выполнять в Грозном в конце 1999-го. Многие месяцы отдел Губарева находился безвылазно в Чечне, отлавливая там боевиков.

- Помогаем молодежи призывного возраста, ведь в последнее время к нам часто обращаются ребята, которые попадают под мобилизацию или понимают, что могут попасть, и мы проводим с ними занятия по всем видам подготовки. Тактической, огневой, инженерной. Что знаем, все рассказываем. Словом, делимся опытом. А он бесценный. Наше подразделение было специально создано для выполнения особых задач, получило очень большой опыт и в Чечне, и в других «горячих точках». И мировой спецназ признает, что самый большой боевой опыт – у нас.

Екатеринбургское отделение Ассоциации шефствует над двумя школами в Свердловской области, которые носят имена погибших героев-«альфовцев». Это школа No 97 в Екатеринбурге - имени Александра Гуменюка, и школа в Красноуральске - имени Андрея Киселева.

- Мы часто в них бываем. Проводим мероприятия, летние лагеря, — продолжает рассказ о работе своей организации Губарев. – Даже обучаем ребят десантированию и прыжкам с парашютом.

О семьях погибших сослуживцев в Екатеринбурге тоже не забывают. На попечении у местного отделения Ассоциации сейчас пять таких семей.

- Мы рядом с ними постоянно, — заверяет Анатолий Губарев. - Помогаем в трудных жизненных ситуаций. Хоть в трудоустройстве, хоть финансово. С любыми вопросами они могут к нам обратиться. Ведь их отцы и сыновья — это наши товарищи! Наши братья!

Собрание филиала.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Березовец, 1-ый вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа»:

- Самая главная наша победа за эти 30 лет в том, что мы наладили помощь и самим ветеранам, и семьям погибших. Мы ни одного человека не оставили один на один с бедой. Мы буквально воспитываем детей погибших отцов. А таких семей у нас по России сейчас 37. И в учебные заведения помогаем поступить, и, если, надо оплачиваем лечение. Дети многих погибших уже сами офицеры.

Первому поколению ветеранов-«альфовцев» уже за 70. Помогаем им с лекарствами, даем деньги на операции. Лишь бы они жили!

Как ветераны встречаемся с молодежью, общаемся. Молодежь у нас классная. С ней надо разговаривать и настоящие ценности прививать. Через кино, через литературу, общение.

Мы и СВО помогаем. И действующее подразделение помогает, и ветераны уже многие уехали воевать. Это профессионалы высочайшей квалификации.