«Вандализм? Вовсе нет!» Художница из Невьянска прославилась в соцсетях, рисуя на деревьях

Картины художницы заметили местные жители. Фото: Алиса Любимова

Алиса Любимова из Невьянска начала создавать свою страну чудес. Делает она это необычным образом: рисует картины прямо на стволах деревьев. Алисе пришла в голову такая идея совершенно спонтанно, еще весной.

Прежде чем стать уличным художником, девушка тщательно изучила то, как краски повлияют на здоровье деревьев, и, оказалось, что им это пойдет только на пользу. В итоге, Алиса стала местной звездой в небольшой уральской глубинке.

НАЧАЛА РИСОВАТЬ СЕМЬ ЛЕТ НАЗАД

- Мне 31 год. Я не художник и не имею профессионального образования. Семь лет назад я начала осваивать методику правополушарного рисования, - рассказывает «КП Екатеринбург» Алиса Любимова.

Считается, что правое полушарие мозга отвечает за творческую составляющую. В данной технике учат рисовать так, чтобы правое полушарие преобладало над левым. Чтобы освоить технику, Алиса училась по роликам на YouTube.

- Каждый день, вечером после работы выбирала себе час и на маленьких ватманах в течение трех месяцев рисовала, - продолжает она.

Идея писать картины на деревьях у художницы появились весной. Фото: Алиса Любимова

Спустя три месяца интерес к привычному рисованию на ватманах у нее пропал. Рядом не было единомышленников, которые разделили бы с начинающей художницей те эмоции и впечатления, которые она получает от творчества. Но прошло семь лет, желание рисовать вернулось вновь.

- Этой весной я достала свои краски, кисти, думала, просто порисую. Нарисовала одну картинку, другую. Потом купила акриловые краски, разрисовала сумку, картинку на кармане джинс. В какой-то момент стало тесно в рамках ватмана и квартиры. Я сидела во дворе, чувствовала, что захотела выпустить из себя творчество, - рассказывает художница.

Алиса Любимова поймала себя на мысли, что было бы здорово добавить на детскую площадку чего-то яркого, красочного и детского. Глаз упал на оголенный участок дерева.

ВАНДАЛИЗМ? НЕТ!

- Когда первый раз пришла эта мысль, то в интернете я посмотрела про художников, и узнала, что первой была китайская художница, которая разрисовывала стволы деревьев в своем городе. Узнала, что есть большая ассоциация по восстановлению парков. В Измайловском парке есть акция, когда один раз в год собираются все художники и рисуют на деревьях, - делится с «КП Екатеринбург» Алиса.

Рисование на деревьях идет им только на пользу. Фото: Алиса Любимова

Оказывается, рисунок несет не только эстетическое удовольствие, но и пользу деревьям. В первую очередь рисунки наносятся на тех деревьях, которым требуется восстановление и защита. На некоторых деревьях после морозов образуются трещины, где-то повреждается кора. Перед тем, как нанести рисунок, «рана» обрабатывается медным купоросом, потом наносится садовый отвар, а затем наносится рисунок акриловыми красками, потому что они безопасные.

- Когда я все это прочитала, возник вопрос: не будет ли это считаться вандализмом. Оказалось, что в Ростовской области был такой случай, когда художника хотели привлечь к административной ответственности, но после всех экспертиз, убедились, что вреда творчество это не приносит, экологи сказали «ну и прекрасно». Я успокоилась, решила, что пора выходить за границы ватмана. Первый рисунок был сделан в моем дворе – это большая сова на ветке. Сбоку есть маленькое отверстие, где сидит маленький совенок, - рассказывает девушка.

Свои картины Алиса рисует в людных местах. Фото: Алиса Любимова

СТАЛА ПОПУЛЯРНА В СОЦСЕТЯХ

Каждые картинки Алиса Любимова рисует с приходом вдохновения: «видишь ствол дерева и думаешь «вот тут должно быть это», рисуешь непроизвольно». Известность в Невьянске для нее стало неожиданностью: долгое время ее работы не привлекали внимания горожан.

- Я начала рисовать в начале мая, рисунки все яркие и находятся на видных местах: возле Дома культуры, несколько работ на прохожей части, возле пруда. Последние мои работы оказались в парке, одна женщина выложила фото работ в группе «Вконтакте». Для меня это было неожиданно. Я часто рисовала на прохожей части во время обеденного перерыва. Люди делали вид, что меня нет, они проходили мимо и не замечали. Подумала, что никому нет для этого дела. Но тут, по комментариям и отзывам я поняла, что людям это нравится, - удивляется Алиса.

Каждые картинки Алиса Любимова рисует с приходом вдохновения. Фото: Алиса Любимова

В ее картинах очень много сочных красок: синего, голубого, это что-то что относит к морю, небу, спокойствию, сейчас это очень актуально, считает художница. В планах у Алисы также создание игрушек ручной работы.

- Я уже заготовила спилы деревьев от веток, они маленькие, размером с новогоднюю игрушку. Надеюсь, что у меня будет время, и я разукрашу, нанесу рисунки в новой технике, которую только осваиваю. Игрушки развешу где-то в людном месте: в парке, возле Дома Культуры, если зальется каток, то приду туда и раздам эти игрушки, чтобы порадовать людей. Хочется делать добро, если у кого-то мои работы вызвали улыбку, значит я делаю это не зря, - делится планами Алиса.