«Не ради медалей»: уральские фермеры собирают гуманитарную помощь и по ночам отвозят ее в Луганск

Для бойцов фронта такая помощь бесценна. Фото: Владимир Айметов

- Спасибо Уралу за помощь! Сейчас она просто необходима ребятам на передовой, которые защищают Россию, - говорят военнослужащие из Луганска, поучив очередную гуманитарную помощь.

Для бойцов фронта каждая такая партия бесценна. Продукты питания, теплые вещи и медикаменты раз в месяц собирают неравнодушные уральцы. А несколько добровольцев из Екатеринбурга и Красноуфимска по очереди отвозят ценный груз на 20-тонных фурах в Луганск…

Коробки с ценным грузом отвозят каждый месяц. Фото: Владимир Айметов

«НЕ РАДИ МЕДАЛЕЙ СТАРАЕМСЯ»

- Мы помогаем Донецку и Луганску еще с 2015 года. Правда, тогда мы это делали реже. А сейчас все совсем по-другому. Сейчас не время раздумывать. Наши бойцы особенно нуждаются в помощи и поддержке, - рассказывает фермер из Красноуфимска Владимир Айметов.

52-летний житель Урала руководит коллективным предприятием, которое производит молоко, зерновые и картофель. Каждый месяц Владимир собирает 20-тонную фуру гуманитарной помощи. Для этого он ездит по всему Красноуфимскому району.

Гуманитарную помощь перенаправляют на территории боевых действий. Фото: Владимир Айметов

- Люди собирают, кто, что может: теплые вещи, лекарства, средства гигиены, продукты питания. О желании помочь неравнодушные жители сообщают в местную газету «Вперед». Многие приносят гуманитарную помощь прямо в редакцию. К другим я приезжаю домой, чтобы забрать коробки с гуманитарным грузом. На нашем сельхозпроизводстве мы также сами выращиваем картофель, морковь и другие овощи, - рассказывает Владимир.

«Добровольцы Урала» с 2015 года помогают Луганской и Донецкой областям. Фото: Владимир Айметов

Гуманитарную помощь собирают и волонтеры организации «Добровольцы Урала», которая с 2015 года помогает Луганской и Донецкой областям.

- Я давно состою в этой организации. После начала спецоперации на Украине они также активно помогают нашим бойцам. А особенно активных добровольцев награждают медалями и почетными грамотами. Но я вам хочу сказать, что не ради медалей все мы трудимся, а чтобы люди не голодали, чтобы из было легче Родину защищать. Сейчас вся стана должна прийти им на помощь. Это спасет многие жизни! - говорит уральский фермер.

Гуманитарную помощь собирают жители со всего района. Фото: Владимир Айметов

«ПРИХОДИТСЯ ДОБИРАТЬСЯ ПО НОЧАМ»

Гуманитарную помощь, собранную жителями Екатеринбурга и Красноуфимска, каждый месяц в Донецк и Луганск отвозят несколько добровольцев. Сам Владимир в республики не ездит. Зато туда в конце сентября отправлялся его зять 35-летний Иван Малмыгин. Он также работает в Красноуфимске фермером.

- У нас есть несколько ребят-водителей, которые отвозят гуманитарный груз. Я пока ездил только один раз. Но если будет возможность, еще обязательно поеду, - рассказывает Иван. - Обычно добровольцы доезжают до Краснодона Луганской области и деревни Владимировка Донецкой области. Там добровольцев встречают на базах местные военные. Они забирают коробки с гуманитарным грузом и отправляют на территории боевых действий.

Жители отправляют продукты питания и предметы первой необходимости. Фото: Владимир Айметов

Иван отвозил гуманитарную помощь в Краснодон 20 сентября. Дорога туда и обратно заняла у него десять дней.

- Я ехал с 8:00 до 22:00, останавливался на ночевки, затем продолжал путь. Возле границы с Луганском был 25 сентября, но еще один день ждал колонну с военными, которые обязательно должны сопровождать. Ездить в Луганск приходится по ночам, чтобы не попасть под обстрелы и бомбежки. Хотя, честно говоря, в те дни, когда я ездил, на границе и в самом Луганске было очень тихо, - рассказывает Иван. - На таможне у нас проверили машины и документы. После выгрузки на военной базе в Краснодоне, мы остались ночевать в деревне недалеко от пункта КПП. На следующий день до вечера ждали сопровождающую колонну и таким же образом отправились обратно.

Защитникам России очень важны помощь и поддержка. Фото: Владимир Айметов

20 октября в Луганск и Донецк вновь отправились фуры с гуманитарным грузом. На этот раз их отвозили другие водители. Встретившие их военные передали слова благодарности всем уральцем, помогающим в сборе.

- Разгружаем гуманитарную помощь, которая приехала к нам из Урала. Спасибо за оказанную помощь. Это все пойдет именно на фронт, ребятам, которые сидят в окопах. Это все необходимо. Побольше бы такой помощи. Большое спасибо! - говорят бойцы.