Хотите отдыхать круглый год и получать доход? Инвестируйте в курорты Baden Family!

Баден-Баден Еткуль. Фото предоставлено пресс-службой Baden Family

Баден-Баден - это семья популярных термальных курортов Уральского федерального округа. В сеть входят 4 действующих термальных курорта Баден-Баден: термы Уктус, термы Еткуль, термы Реж и термы Курган, а также эко-деревня на озере Тургояк в Челябинской области и пляж Cuba-Cuba в Екатеринбурге.

Курорты Баден-Баден - это идеальное место для семейного отдыха с круглогодичными открытыми и внутренними термальными бассейнами, саунами и банями, SPA-центрами, собственными пляжами, спортивными и игровыми площадками, кафе и ресторанами, парками, а также номера для проживания. Каждый комплекс по-своему уникален, начиная от архитектуры, заканчивая разнообразием сервисов и услуг. Любой желающий уже сегодня может приобрести недвижимость, на курортах Baden Family. Как и почему выгодно инвестировать в курортно-реакционную недвижимость «КП-Урал» рассказал коммерческий директор компании Станислав Колчин.

- Станислав, многие не понимают, что такое курортно-реакционная недвижимость, расскажите, пожалуйста.

- Рекреационная недвижимость — это объекты, предназначенные для отдыха, восстановления и развлечения. Инвестиционная привлекательность курортной недвижимости Урала на сегодняшний день достаточно высокая. Кризис, безусловно, влияет на все сферы бизнеса. Но, если мы говорим о средне - и долгосрочной перспективе можно утверждать, что спрос на отдых с оздоровлением внутри страны будет только расти.

- Сегодня мы все переживаем не простое время. Многие из нас не понимают, что будет дальше с финансовым рынком, куда инвестировать, чтобы сохранить деньги и получить доход. Расскажите в чем преимущество инвестирования в курортные проекты Baden Family?

- Одним из преимуществ инвестирования в курортные проекты Baden Family - это увеличение популярности внутреннего туризма в связи с ограничениями поездок на зарубежные курорты. Спрос на внутренний туризм и отдых в пределах Урала увеличивается, российские туристы «возвращаются» в Россию. Ведь, не смотря ни на что, отдых человеку необходим.

Наши курорты - это настоящий антистресс - искупался, погулял по лесу, попарился в бане и через тело отдыхает и разум. У нас широкая целевая аудитория – это и семьи с детьми, и пенсионеры, и молодежь, и корпоративные клиенты. Мы понимаем, как важен отдых, поэтому постоянно совершенствуем наши курорты, предлагаем широкий спектр услуг. Например, для маленьких гостей открыты детские центры с разнообразным развлекательным оборудованием и снарядами для активных игр, чтобы приезжая семьей родители могли спокойно расслабиться в банном комплексе или СПА, отдохнуть в бассейнах, а дети в это время были под присмотром опытных аниматоров.

Уктус. Фото предоставлено пресс-службой Baden Family

Отдых в термах Баден-Баден стоит дешевле, чем на юге России, в Сочи или в Крыму, ехать далеко не надо, при этом гости получают качественный продукт. За счет высокого уровня сервиса и качества услуг идет и рост спроса на отдых на наших курортах, а значит, растет и рентабельность апартаментов. Конечно, можно купить квартиру, вложив средства в нее. Но, вам придется брать на себя все хлопоты, связанные со сдачей квартиры в аренду, могут возникнуть непредвиденные расходы. А при инвестировании в апартаменты обо всём заботится наша управляющая компания. Весомый бонус в том, что вы, как собственник, при желании можете отдыхать в своем номере и не платить за аренду, но при этом пользоваться всеми услугами термального комплекса. Получается двойной плюс - и выгодное вложение, и возможность хорошего отдыха.

Еще одно преимущество в том, что вы больше нигде не найдете такого уникального предложения - приобрести недвижимость за городом в окружении инфраструктуры для оздоровления, отдыха, прогулок. При этом за вашим домом будет круглогодичный уход и плюс охраняемая территория. А вы еще с этого будите получать высокую и стабильную прибыль, доходность от 15%. Бизнес процессы по сдаче гостиничных номеров в аренду полностью нами отработаны и оптимизированы. Вам не нужно ни о чем беспокоиться, остается лишь получать дивиденды.

- Какие объекты сегодня доступны для инвестирования? Расскажите о проектах Baden Family.

- На сегодня вы можете приобрести в собственность апартаменты на уже работающем курорте «Баден-Баден термы Еткуль» в 40 км от Челябинска, парк-отель находится в самом центре заповедного бора, который расположен на территории 1208,56 гектара. Рядом с территорией отеля находится живописное озеро Боровушка метеоритного происхождения с облагороженным закрытым пляжем на берегу. На территории курорта есть новый современный теннисный корт, футбольное поле, детский развлекательный центр с лабиринтами, батутами, скалодромом, спортивные площадки, конечно же комплексы бань, саун и больших термальных бассейнов с водными аттракционами, ресторан и кафе.

Уже идут продажи апартаментов на будущем курорте «Баден-Баден Таватуй», в апарт-отеле с термальным комплексом на территории бывшего санатория «Зеленый мыс». Площадка находится под Новоуральском на Верх-Нейвинском пруду в акватории озера Таватуй. Курорт будет включать парк-отель состоящий из нескольких корпусов, термальный комплекс, где будут внутренние и открытые бассейны, разнообразные бани, современные спортивные и развлекательные площадки, собственный закрытый пляж, рестораны и кафе. Комплекс расположен в среднегорье, место благоприятно для спортивных прогулок и бега из-за качества воздуха. В ближайшее время откроются продажи на курорте «Баден-Баден Уктус». По соседству с термами на Уктусе будет построено новое пятиэтажное здание гостиничного комплекса. В гостинице планируется разместить стандартные одноместные, двухместные, трехместные номера и двухкомнатные апартаменты класса люкс. А также ресторан и спортивный зал. А в перспективах строительство эко-поселка из блочных домиков, напоминающую «деревню смурфиков».

Таватуй. Фото предоставлено пресс-службой Baden Family

В ближайшее время будут открыты продажи на действующем термальном курорте «Баден-Баден Реж».

На всех курортах есть возможность купить дома или апартаменты с инвестиционными целями. На этом можно будет зарабатывать около 15–20%, сдавая домики или апартаменты, как гостиничные номера. Сейчас на такие объекты очень высокий спрос. В стоимость включен ремонт «под ключ», самые живописные виды ароматный воздух, уникальная местность и отличное настроение на каждый день отдыха!

- Правильно ли я понимаю, что вы предлагаете не просто инвестировать в объекты Baden Family, а хорошую альтернативу вложения денег в бизнес с получением пассивного дохода?

- Все верно. Инвестирование в объекты Baden Family дают возможность выйти на пассивный доход с хорошими процентами. Наполняемость наших курортов свыше 80%, а это значит, ваши номера, будут приносить высокий и стабильный доход.

- Для того чтобы стать инвестором и купить номер в гостиничном комплексе Baden Family нужно быть миллионером? Каким должен быть минимальный инвестиционный портфель?

- На самом деле наши объекты стоят примерно, как средняя квартира в Екатеринбурге. Стоимость объектов недвижимости начинаются от 4,5 миллионах рублей. У нас доступна ипотека. И это не плохой вариант – многие инвесторы покупают гостиничные номера в ипотеку и выплачивают ее за счет сдачи в аренду. При этом еще и получают прибыль.