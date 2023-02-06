На какие квизы и интеллектуальные викторины сходить в Екатеринбурге в феврале 2023 года

Любители интеллектуальных игр теперь выбирают вечеринки, где можно проверить эрудицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квизы и интеллектуальные викторины стали одним из популярных развлечений для взрослой аудитории в Екатеринбурге. Квизами называют интеллектуально-развлекательные командные игры, в которых игроки ищут ответы на вопросы, связанные с эрудицией, массовой и классической культурой. Такие вечеринки проходят в барах, ресторанах, караоке-клубах, антикафе. Мы расскажем о самых популярных викторинах Екатеринбурга для взрослых в 2023 году.

«Мозгобойня»

Самая старая викторина в Екатеринбурге, с которой начался рынок квизов в городе. Эта одна из крупнейших викторин России. Квизы «Мозгобойни» проходят в Свердловской области в Артемовске, Асбесте, Заречном, Камышлове, Качканаре, Краснотурьинске, Лесном, Новоуральске, Первоуральске, Ревде, Реже, Сухом Логу.

Есть несколько вариантов «Мозгобойни», чаще всего проходит в классическом варианте – это 2 часа барного квиза с текстовыми, музыкальными и визуальными вопросами обо всем на свете. В середине февраля будет отдельный квиз «Шедевры мировой литературы».

Команда проекта предлагает участникам найти команду через телеграм-канал. Также можно заказывать игру для своей команды, проводить ее на корпоративах и днях рождения.

Квизы проходят на таких площадках, как «Ben Hall», «Maximilian's», «StandUp Spot», «Легенды Юга».

Цена: 400 рублей

Зарегистрироваться на квиз в Екатеринбурге «Мознобойня» можно на сайте https://rudagames.com/

Даты «Мозгобойни» в Екатеринбурге в феврале 2023 года: 6, 7, 9, 11, 12 февраля

«Туц Туц QUIZ»

Второй проект команды «Мозгобойни» - это музыкальный квиз, где команды отгадывают мелодии и исполняют их в духе караоке. Тут нет без текстовых вопросов на логику, только развлечения.

9 февраля игра пройдет в «Maximilian's». Это третья встреча, посвященная 90-м и их музыкальным хитам.

Цена: 400 рублей

Зарегистрироваться на квиз в Екатеринбурге «Туц Туц QUIZ» можно на сайте https://rudagames.com/

Даты «Туц Туц QUIZ» в Екатеринбурге в феврале 2023 года: 9 февраля

«WOW Квиз»

Встречи этой викторины каждый раз посвящены узкой тематике. Среди них – Поттериана, сериал «Друзья», футбол, временные рамки: 80-е, 90-е; вопросы по кинолентам, музыке, для гостей «+18» и так далее. Квизы проходят в живой обстановке и онлайн-формате.

В Свердловской области «WOW Квиз» можно посетить в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

8 февраля в Екатеринбурге игра «Брат, Бумер, Бригада» будет посвящена культовым отечественным фильмам конца 90-х – начала 00-х годов.

14 февраля в Екатеринбурге «WOW Квиз» проведет музыкальную караоке-викторину «Угадай мелодию».

15 февраля в Екатеринбурге «WOW Квиз» организует встречу «Гарри Поттер и Кубок огня».

21 февраля в Екатеринбурге «WOW Квиз» на викторине будут угадывать фильмы.

26 февраля в Екатеринбурге «WOW Квиз» будут угадывать мультфильмы «Союзмультфильма» против «Диснея».

Цена: 400 рублей

Зарегистрироваться на квиз в Екатеринбурге «WOW Квиз» можно на сайте https://wowquiz.ru/

Даты «WOW Квиз» в Екатеринбурге в феврале 2023 года: 8, 14, 15, 21, 26 февраля

«Эйнштейн party»

Еще одна викторина по франшизе, представленная в Екатеринбурге. Игры проходят в Maximilian's, Maradona. Квизы от «Эйнштейн party» длятся на 2-2,5 часа.

8 февраля в Екатеринбурге от «Эйнштейн party» пройдет квиз «Travel №1», его участники окажутся в разных странах и попытаются дать правильные ответы на вопросы о жизни и истории страны.

11 февраля участники «Эйнштейн party» вспомнят музыку 90-х годов.

25 февраля будет проведен привычный FUN с тематическим туром с вопросами в честь Дня защитника Отечества. Среди тем представят спорт, автомобили, мужские хобби, мужской юмор.

Цена: 400 рублей

Зарегистрироваться на квиз в Екатеринбурге «Эйнштейн party» можно на сайте https://ekb.albertparty.ru

Даты «Эйнштейн party» в Екатеринбурге в феврале 2023 года: 8, 11, 25 февраля

«Квиз, плиз!»

На викторине можно выбрать классический формат обо всем на свете или узкую тематику. Также есть разграничение для опытных команд и новичков, для последних проводятся игры, где участники тренируются.

Квизы проходят на таких площадках, как «Ben Hall», «Градусы», «Легенды Юга».

8 февраля от «Квиз, плиз!» состоится классический квиз в «Ben Hall».

10 февраля от «Квиз, плиз!» пройдет викторина «Назад в 2000-е».

11 февраля от «Квиз, плиз!» анонсирована интеллектуальная дискотека «Кино и музыка».

15 февраля от «Квиз, плиз!» запланирована встреча в классическом формате.

18 февраля «Квиз, плиз!» организует игру для новеньких.

19 февраля «Квиз, плиз!» проведет «Music party», где не будет вопросов на логику, но будет много музыки и песен.

22 февраля «Квиз, плиз!» проведет классическую интеллектуальную викторину.

24 февраля от «Квиз, плиз!» в Екатеринубрге пройдет тематическая игра «Назад в 90-е».

Цена: 400 рублей

Зарегистрироваться на квиз в Екатеринбурге «Эйнштейн party» можно на сайте https://quizplease.ru

Даты «Квиз, плиз!» в Екатеринбурге в феврале 2023 года: 8, 10, 11, 15, 18, 19, 22, 24 февраля