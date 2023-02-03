В Екатеринбурге пес убежал от хозяев и уехал искать новый дом на автобусе

Пес Яша жил на цепи. Фото: Евгения Ханипова

Пес Яша из Екатеринбурга сбежал от хозяев и уехал на автобусе в поисках нового дома в микрорайоне Ботаника.

- Сначала у него были неблагополучные хозяева. В какой-то момент они продали за долги свое жилье и уехали, Яшу бросили, - рассказывает «КП-Екатеринбург» волонтер Евгения Ханипова.

Первое время пес ютился в подъездах, а потом соседи горе-хозяев решили приютить Яшу, посадили его на цепь в будку, рассказывает Евгения. Проблема в том, что пес не уличный и жить на цепи не привык, потому и убежал.

- Он сам зашел в автобус на Вторчермете, его никто не стал выгонять. Он доехал до Ботаники и там вышел. Его отыскали волонтеры, которые передали Яшу мне, - говорит Евгения Ханипова.

По словам волонтера, пес идеален в поведении. Невероятно умный и послушный, единственное, плохо ладит с кошками.

- Я видела много собак. Такие попадаются крайне редко. Он словно заглядывает прямо в душу! Внимательно слушает, когда с ним разговаривают. Если бы мог, то обязательно бы ответил, - рассказывает волонтер.

Яше удалось найти новый дом. Фото: Евгения Ханипова

Еду Яша берет аккуратно. К другим животным в доме ему нужно будет привыкнуть, хотя к крупным собакам относится спокойно.

Главное, что новый дом Яше удалось найти. Одна из жительниц Екатеринбурга сразу же откликнулась на историю, рассказанную Евгенией, но останется ли пес навсегда в новой семье, пока не ясно.

- Женщина решила Яшу забрать, испытательный срок - три недели. Если пес приживется, то останется у них, а если нет, вернется к нам, будем искать дальше, - уточняет «КП-Екатеринбург» волонтер.