Погода в Екатеринбурге и Свердловской области с 3 по 5 февраля 2023 года

Погода в СВердловской области словно замерзла в ожидании весны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге словно замерла в ожидании. На ближайшие выходные температура воздуха над территорией Среднего Урала вновь остается неизменной.

- Уже в который раз за последние несколько недель можно написать, что «завтра погода без существенных изменений». Сохранится влияние антициклона, в основном в южной половине Свердловской области. Относительно холодная ночь, в окрестностях Екатеринбурга ниже -20. Днем - практически мартовское тепло, слабый ветер и, видимо, незначительная облачность, - прогнозирует погоду на 3 февраля уральский синоптик Алексей Пулин.

В Свердловской области 3 февраля температура воздуха будет варьироваться от -3 до -8 градусов по Цельсию. В Екатеринбурге будет от -3 до -5 градусов, южный ветер, без осадков, и малооблачно.

В ночь на 4 февраля в Екатеринбурге ночью будет до -18 градусов, днем - до -6, облачно с прояснениями, без осадков. Погода в Екатеринбурге 5 февраля начнет слегка меняться: ночью - до -19, днем - до -8 градусов по Цельсию, а ветер сменится на северный, в результате к вечеру может похолодать до -15 градусов.