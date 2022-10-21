«Нас хотят отравить»: жители Верхней Салды пытаются отстоять город от кремниевого завода

Нескольких человек задержали. Фото: Александра Козлова

Жители Верхней Салды в Свердловской области пытаются остановить стройку кремниевого завода на территории «Титановой долины». Как считают в городе, промышленное предприятие ухудшит экологию, а работать на заводе все равно некому: после короновируса ситуация усложнилась еще и частичной мобилизацией, так как часть жителей уехали на службу.

Спор между жителями и омской компанией «Силарус» должен был разрешиться на слушании в администрации Верхней Салды. Однако всем желающим места в зале не хватило. В итоге, образовался стихийный митинг, причем не без задержаний со стороны местной полиции.

СВОБОДНЫХ РУК НЕТ

Как говорят салдинцы, история тянется еще с 2019 года. Изначально вместе с кремниевым заводом в городе хотели возвести новые школы, детские сады и жилые дома. На практике – немного иначе.

- История началась в 2019 году, прошли слушания и было выявлено много нарушений. Пока нарушения устраняли, у нас в городе случился прорыв дамбы и немного все утихли. В этом году слушания снова назначили, сначала на июль, но отложили до выборов губернатора, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница Александра Козлова.

Александра отмечает, что кадровый голод в Верхней Салде сильно ощущается и без новых предприятий. Кроме того, в городе есть нехватка новых школ и детсадов.

- У нас нет свободных рабочих рук, как и детских садов. Когда начинался проект, обещали также инфраструктуру, но ее так и нет. У нас есть завод по выпуску титановых полуфабрикатов, это сейчас важнее намного, но наше предприятие уже испытывает кадровый голод: все-таки коронавирус, молодежь уезжает, часть перешли работать на предприятие «Титановой долины» под названием «Аллегро», часть уехали по мобилизации. Если кратко, то хотят нас отравить и использовать те ресурсы, которых по минимуму или вообще нет, не давая и не развивая ничего, - переживает Александра.

Часть людей не смогли попасть на слушание. Фото: Александра Козлова

СЛУШАНИЯ ПОШЛИ НЕ ПО ПЛАНУ

Общественные слушания, которые несколько раз откладывались, состоялись 19 октября. Объявление об этом появилось на сайте администрации, там же опубликованы предварительные оценки воздействия на окружающую среду.

Местные жители выстроились толпой, чтобы задать волнующие их вопросы генеральному директору «Силаруса» Марине Красько. Но и тут все пошло не по плану.

- Мы конечно взяли паспорта, пришли раньше назначенного времени, чтобы зарегистрироваться и задать вопросы, но нас не пустили. Оцепили полицией, сказали «идите по домам или в школу №3». Я поняла, что ждать и кричать бесполезно, пошла домой. Но события развивались дальше: тех, кто пришел позже, тоже не пустили. Один мужчина попросил книгу регистрации для записи, что он приходил, записать вопрос, полиция расценила его выпад как угрозу, и его задержали, впрочем, как и еще нескольких, - рассказывает Александра Козлова.

В школе №3, где должны вести онлайн-трансляцию, полиция тоже все огородила. Со слов жительницы, людям хамили, а в зале народу было столько, что было не протолкнуться. В итоге, большая часть пришедших так и не смогла озвучить свои вопросы.

Тем временем, в зале администрации активно шло обсуждение проекта. Гендиректор «Силаруса» поспешила успокоить негодующих: кремниевый завод не несет угрозы окружающей среде.

- Никаких вредный веществ в наших отходах нет. Это отходы 4 класса опасности: кирпич и бетон. На момент входа в «Титановую долину» мы указывали, какое количество отходов будет образовываться, - отменила Марина Красько.

В ходе слушания гендиректор предприятия также заявила, что кремниевый завод будет работать по всем европейским стандартам, а в случае внештатной ЧП и выхода из строя какого-либо цеха, это будет проблема сугубо предприятия и на город никак не повлияет. Местным жителям она пообещала около 400 рабочих мест.

МНЕНИЕ НЕ ПОМЕНЯЛИ

Жители Верхней Салды своего мнения не изменили. Они считают, что в отходах от производства помимо кирпича и бетона, будет еще и хлор, который начнет выбрасываться прямо в воздух. Чтобы привлечь внимание к проблеме, на онлайн-платформе Change.org активисты открыли петицию. Ее на момент публикации подписало уже 1833 человека.

Петицию запустили местные жители. Фото: скриншот с сайта

Во время слушаний было высказано множество вопросов и замечаний. На них все представителям проекта нужно будет ответить в течение 10 дней.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ситуацию вмешался еще в мае 2022 года. Тогда стало известно, что строительство кремниевого завода точно не начнется до заключения экологической экспертизы.

- Обратилась компания с намерением стать резидентом «Титановой долины» – с размещением этого производства. Но мы же с вами понимаем, что вкладывать деньги, создавать рабочие места и ухудшать экологию никто не собирается. Проект, который предложен потенциальным, возможным будущим резидентом – а они еще не резиденты особой экономической зоны – будет проходить детальную экологическую экспертизу. Когда она будет пройдена, он будет предложен на рассмотрение общественников, активистов, тех, кто интересуется этим вопросом, - уточнил Евгений Куйвашев на встрече с рабочими градообразующего предприятия «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде.

Для омской компании это уже не первая попытка запустить кремниевое производство. Еще в 2016 году проект «Силарус» собирались развернуть в Новоуральске. Местные жители выступили против, а представители проекта решили перенести его в Златоуст Челябинской области. Но и там возникли препятствия: в 2019 году местные активисты точно также открыли петицию против завода.