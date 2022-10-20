В Каменске-Уральском резервистов призывают прийти в военкомат по радио

По словам очевидцев, ролик транслировался на всех городских радиостанциях Фото: Дмитрий СТЕШИН

По социальным сетям стал распространяться ролик, снятый одним из автомобилистов Каменска-Уральского. В нем он записал на видео, как на частоте «Дорожного радио» жителям города предлагается прийти в военкомат, не дожидаясь повестки.

«…Пулеметчик, командир отделения, наводчик орудия, механик водитель, имеющим в военном билете мобилизационное предписание не дожидаясь вручения повестки необходимо прибыть в военный комиссариат города Каменск-Уральский… до 23 октября», - сообщает женский голос по радио.

Ряду зрителей в комментариях под роликом это напомнило ситуацию в Дербенте, когда по городу ездила машина, из которой через громкоговоритель всех «граждан мужского пола» призывали срочно явиться в военкомат. Впоследствии организаторов акции в жесткой форме раскритиковал глава Дагестана.

На «Дорожном радио», радиостанция которого работает и в Каменске-Уральском, подтвердили, что ролик действительно транслировался, но не только у них, а на всех радиостанциях города.

- В этом ролике ничего абсолютно такого нет, - сказал Владислав Устюгов, руководитель радиостанции. – Это не повестка. Это для тех, кто, во-первых, служил, и у кого в военном билете есть мобилизационное предписание. Это как бы просьба.

В мэрии Каменска-Уральского в свою очередь отметили, что подобные ролики звучат на городских радиостанциях не впервые. Но раньше это не вызывало такого внимания.

- Военкомат информирует граждан. У военкомата такое право есть, - объясняет Елена Шеремет, пресс-секретарь администрации Каменска-Уральского. - Он и в сентябре информировал граждан дважды. Что в этом такого особенного? Придет тот, кто услышал, или не придет, это другой вопрос. Почему-то в сентябре, когда дважды это проводилось, никто не обратил внимание. То, что делается третий раз это уже традиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вы что, дебилы? : Глава Дагестана устроил разнос дербентским чиновникам

Ранее всех мужчин в Дербенте через громкоговоритель призывали явиться в военкомат (Подробнее)

В Кремле поддерживают жесткую риторику главы Дагестана на фоне нарушений в ходе мобилизации

Песков заявил, что в Кремле поддерживают жесткую риторику главы Дагестана на фоне нарушений в ходе мобилизации (Подробнее)