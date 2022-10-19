Исида любит лакомиться курицей. Фото: предоставил Константин Шнейдер

Житель Ревды Константин Шнейдер каждый день ездит на свой садовый участок. Там, в просторном вольере его преданно ждет настоящая рысь. Красавица весом 21 килограмм живет у уральца уже четвертый год. Ей дали кличку в честь египетской богини - Исида. Константин ласково называет Исиду доченькой. О том, как удалось приручить хищницу хозяин рыси рассказал «КП-Екатеринбург».

РОДИТЕЛИ ВЫХАЖИВАЛИ РЫСЕНКА КАТЬКУ

Родители Константина Шнейдера жили в поселке Чингис Новосибирской области. До рождения сына они также держали рысь. Отец Константина рассказывал о том, что рысенка им привезли местные лесники, которые обнаружили его в глубине сибирской тайги.

- Как я понял, охотники подстрелили мамку, а рысенок остался один. Ему где-то дней 10 было. Притащили его моим родителям, а деваться было некуда. Так и выкормили с соски. Решили назвать Екатериной, но сама рысь откликалась исключительно на Катьку. Отец говорил, что Катька охраняла дом, куриц, при этом их сама никогда не ела. С собаками дружила, даже разнимала их во время драки. Бывало, подбежит к ним, лапкой хрясь, зарычит… А они испугаются и попрячутся, - рассказал Константин.

По воспоминаниям отца Константина, Катька приносила потомство. О чем тактично оповещала всю семью.

- В период гона под конец февраля она подошла к маме, боднула ее в ногу, урчала, смотрела на нее, как бы предупреждая о том, что пропадет. И убежала-таки в тайгу. Месяц ее не было. А потом пришла домой: облезлая, тощая. Сразу в курятник, над ним была бывшая голубятня, где она отъедалась, спала. Потом родители смотрят, стала Катька ленивая, очень медленная. Спустя время, подходит к родителям, маму за подол платья хватает и ведет в курятник. Машет ей головушкой, мол, залезай в голубятню. А там трое котят. Потом они подросли, а Катька их увела в тайгу и там оставила, - продолжает Константин.

Исида первый год жила в квартире. Фото: предоставил Константин Шнейдер

БОЛЬШЕ НИКАКИХ КОТОВ

У самого Константина дома долгое время жил кот Кузя. В честь своего любимого питомца он даже назвал магазин, так появилась точка «У Кузи». Прожил пушистый любимец у Константина 13 лет.

- Я тогда думал, что сойду с ума, очень сильно переживал. Решил для себя, больше никаких котов заводить не буду. А потом, как-то попались мне на глаза в интернете домашние рыси. Стал изучать, как их содержать, чем кормить. Оказалось, в неволе они могут жить до 25 лет. Подумал, что можно завести рысь, да и есть шанс, что она меня переживет. Нашел женщину, которая работает в новосибирском зоопарке, она через своих знакомых отыскала заводчиков. Думал, что возьму себе самца. Но так получилось, что новорожденных котят рысь задавила. Пришлось ждать потомства еще год. А в 2019 году только одна девка, - смеется Константин.

В детстве Исида выпускала коготки. Фото: предоставил Константин Шнейдер

Для малышки Константин обустроил в своей двухкомнатной квартире отдельную почивальню с бревнами, досками для верхолазания. В какую стоимость обошлась покупка питомца, Константин не раскрывает. Лишь отмахивается: «Дорого». Из Новосибирска в Ревду котенка он вез на поезде.

- Она засыпала на руках, как котенок. Всегда ластилась, урчала и требовала внимания. Исида ласковее, чем обычные кошки. Когда она была маленькая, ее надо было кормить молочной смесью для собак каждые два часа. Подмываешь ее, она побегает, поиграет и ляжет спать на 40 минут. А потом, как проснется, все начинается заново. Так было где-то два месяца. Исидочка тогда изгрызла все соски. Она повзрослела в три месяца и стала характер показывать. Фыркала и выпускала когти, когда играла. Бывало, прыгнет на спину, поцарапает, лапой могла ударить. Думал купить щипцы, чтобы ей их подстричь, но постоянно забывал. Со временем она научилась не выпускать когти. Но с собаками и кошками до сих пор не дружит. Если вдруг собаку поймает, то ей несдобровать, - уверяет хозяин.

Свою кличку она получила в честь египетской богини. Фото: предоставил Константин Шнейдер

Константин смог приучить Исиду к туалету. Только вот лоток для рыси пришлось искать почти год – все-таки не маленькая кошечка. Его удалось купить только под заказ, как и переноску. В квартире Исида жила год, но как только у нее образовался подшерсток, Константин построил ей вольер.

- В квартире она бывало, шалила. Гибкая, забраться могла куда угодно. Могла из шкафа достать фотоальбом, подрать его. Я приходил, ругался. Она демонстративно поворачивалась задницей, топала своими ножками и выражала недовольство. Вредничала и пыталась меня так поставить на место. В вольере ей просторно, хорошо. Единственный минус, после прогулки Исида не любит в него возвращаться. Знает, что я ее закрою и уеду. А для нее это равносильно тому, что ее бросили, - отмечает Константин.

Исида иногда может порычать, если устала от лишнего внимания. Фото: предоставил Константин Шнейдер

НА ПИТАНИЕ ПО 7 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

В рационе грациозной кошки – курица. Исида любит части, в которых много костей, поэтому от куриной грудки она воздерживается, а вот какие-нибудь крылышки и шеи грызет на «ура». Другие кулинарные изыски домашнюю богиню не впечатляют.

- Рассчитывал, что придется ежемесячно на еду по 12 тысяч рублей тратить. С витаминами и мясом выходит 7, а иногда 8 тысяч в месяц. Пытался давать ей говядину и свинину, но Исида вредничает и останавливается только на курице. Охотники приносили мне косулю. Я думал, что у моей малышки проснется инстинкт и она ее отведает. Но и тут промах. Еще я иногда даю ей стакан молока с сырым куриным яйцом. Это хорошо влияет на кишечник, улучшает состояние шерстки, - рассказал Константин Шнейдер.

Константин ласково называет Исиду доченькой. Фото: предоставил Константин Шнейдер

В случае надобности к Исиде приходит ревдинский ветеринар. По словам Константина, она охотно подставляет пушистое пузико для обследования.

- Исида видит его примерно раз в год. Иногда чувствую, что с ней что-то не так. Ветеринар приедет, послушает, убедится, что все хорошо. Иногда поставит ей укол. При этом Исида всегда узнает его, внимательно смотрит ему в глаза и, в общем-то, хорошо идет на контакт, - отмечает владелец.

Каждый раз, когда Константин выходит на улицу со своей доченькой, его тут же окружают местные. Конечно, внимание это приятно, но Исида устает, после череды поглаживаний.

- Исида абсолютно контактная. Ее гладят даже маленькие дети. Но я сразу вижу, что когда у нее переизбыток внимания, то ее поведение меняется. Может пофыркать, порычать, но на людей она никогда не бросается. Когда просят ее сфотографировать, то мне приятно. Но делать на этом какой-то бизнес я не собираюсь. Потому что я покупал рысь только для себя, не ради какой-то выгоды, - отмечает Константин.

Кстати о любимице Константина уже услышали далеко за пределами России. Одна подруга Константина, которая раньше жила на Урале даже хотела специально из Италии прилететь, чтобы взглянуть на домашнюю рысь. Правда, из-за закрытых границ, с этими планами пока пришлось повременить.

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