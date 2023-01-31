Директор Игоря Николаева рассказал о его состоянии после госпитализации

Игорь Николаев должен выступить с большим концертом в Екатеринбурге 4 марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О госпитализации певца Игоря Николаева стало известно 31 января. По информации, появившейся в СМИ, народного артиста России доставили в один из кардиологических центров Москвы с подозрением на инфаркт.

4 марта артист должен будет дать большой праздничный концерт в уральской столице. «КП-Екатеринбург» решила уточнить, будет ли отменено выступление из-за состояния артиста. Ответ оказался утешительным для поклонников певца.

- Игорь Юрьевич чувствует себя хорошо! - прокомментировал ситуацию директор артиста.

Его слова «КП-Екатеринбург» передали организаторы выступления.

Позднее информация о госпитализации Игоря Николаева и вовсе была опровергнута самим артистом.

Напомним, в марте 2020 года Игорь Николаев полторы недели провел в больнице в Коммунарке с диагнозом «пневмония». Туда он был госпитализирован вслед за Львом Лещенко, с которым он был вместе на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого.

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