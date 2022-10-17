Из-за яркой вспышки в Томске на мгновение стало светло, как днем Фото: AstroAlert | Наблюдательная астрономия, vk.com/astro.nomy

В Томске минувшей ночью небо вдруг озарилось яркой вспышкой. В буквальном смысле стало светло, как днем. Аномальное явление попало на записи камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в машинах.

А затем по небу пронесся огромный огненный шар, оставляя за собой дымчатый след. В общем, все как с Челябинским метеоритом почти десять лет назад. Только в Томске. Собственно причиной необычного явления и был пролетевший по ночному небу болид.

Летел он примерно в 20.15 по московскому времени. Наблюдать его можно было дольше восьми секунд. А в некоторых районах Томской области его можно было и ощутить.

- По сообщениям очевидцев из Тегульдетского района в 215 километрах восточнее Томска было слышно взрыв, а в Тегульдете и Асино ощущали ударную волну, - сообщают исследователи в паблике AstroAlert в социальной сети vk.com

Летел болид с юга на юго-восток. Сейчас астрономы-любители собирают фотографии и видеозаписи, сделанные очевидцами, чтобы определить, где именно упал метеорит. О том, чтобы организовать экспедицию к месту падения, задумались и ученые из Екатеринбурга, исследовавшие Челябинский метеорит.

Профессор Виктор Гроховский, исследовавший Челябинский метеорит. Он отметил, что к месту падения Томского метеорита вполне могут организовать экспедицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень хороший болид, хорошо летел – медленно, - прокомментировал Виктор Гроховский, профессор Уральского федерального университета, исследовавший Челябинский метеорит. – Он фрагментировался, благодаря чему прошел «хороший» метеоритный дождь. Но до земли тоже наверняка что-то долетело. Район поиска, насколько я понимаю, крайне тяжелый. Это Томская область. Там мало населенных пунктов, леса, болота… Любители-астрономы пока собирают информацию, чтобы локализовать район падения. А дальше уже посмотрим, перспективно ли сейчас там вести поиск. Этот болид нам интересен, но мы дождемся более конкретных результатов. Оценим ситуацию по перспективности поиска и отправим ребят.

По предварительной оценке, упавший метеорит должен быть в диаметре не меньше метра. Также он все-таки слабее, чем Челябинский метеорит, после падения которого во многих домах Челябинска разбило окна.

- Во время падения Челябинского метеорита была ударная волна. Тут тоже сообщают об ударных волнах в селениях. Но все-таки местность здесь менее населенная, - отмечает Виктор Гроховский.

После болида на небе над Томском остался след Фото: vk.com/tomsk123

Само место падения Томского метеорита в тайге найти будет непросто, отмечает эксперт.

- Метеориты пожаров в лесном массиве не вызывают. Это миф, - объясняет Виктор Гроховский. - Поэтому поиск можно проводить только визуальный – это прочесывание района падения. Конечно, тайга – это не самое лучшее место. Но если там уже есть легкий снежный покров, то это работу облегчит.

Что интересно, в том же районе в 1984 году уже падал похожий яркий болид. Ученые назвали его Чулымским в честь протекающей рядом реки.

- Этому месту вообще везет на яркие болиды, - отмечает Виктор Гроховский. - У Чулымского болида 1984 года очень мощное падение было. Но его так и не нашли.

Кадр, снятый в ночное время, из-за пролетающего рядом болида выглядит так, будто его сняли во время рассвета. Фото: vk.com/tomsk123

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