Теперь педагогам приходится заводить чаты в Telegram и «ВКонтакте» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области учителей просят отказаться от использования WhatsApp и Zoom. Одним из доводов для перехода на другие площадки называют угрозу сохранения конфиденциальности.

- Указа как такого не было. Но рекомендовали перейти с WhatsApp и Zoom в Telegram и «Сферум», - рассказала «КП-Екатеринбург» на правах анонимности учительница одной из школ Среднего Урала. - И в общениях с учениками, и с родителями попросили не использовать WhatsApp. Конфиденциальность уже сомнительная. Это же продукт Meta*. Как учителя отреагировали? Им сказали - значит нужно делать. Но работать неудобно. Лично мне не нравится ни Telegram, ни «Сферум». Кто уже привык к WhatsApp, все жалуются, что Telegram неудобен. Но считается, что там информация под защитой.

Учителя также используют мессенджеры для коллективных звонков. Они необходимы для учеников, находящихся на больничном. А также для дистанционных родительских собраний. Кроме этого педагогов попросили создать чаты классов во «ВКонтакте».

- Некоторые до сих пор проводят собрания в Zoom. В этом смысле «Сферум» - ужасная площадка. Жесткого контроля нет, но просят никаких документов не отправлять по электронной почте и WhatsApp. Родителям все равно, они как делают, так и делают. Завели группы в Telegram, а пишут все равно в WhatsApp. Ученики примерно также, дело привычки. Работа учителя значительно усложнилась. Приходиться теперь следить за чатами «ВКонтакте», WhatsApp и Telegram. Доплачитвать за это, разумеется, не будут, - добавила собеседница «КП-Екатеринбург».

По словам нашего другого собеседника, некоторые из его коллег начали использовать в работе Telegram еще в конце прошлого учебного года.

- Мне лично все равно. Telegram или WhatsApp не принципиальный вопрос. Причину, почему начали внезапно использовать еще и Telegram мне не объясняли, - пояснил учитель одной из школ Екатеринбурга.

Мы обратились за комментарием в департамент информационной политики региона. Там подтвердили информацию.

- На федеральном уровне рекомендовано обеспечить апробацию информационно- коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского мессенджера – VK Мессенджер. В части образовательного процесса в школах уже используются и активно применяются отечественные программы, такие как информационная система «Моя школа» / «Мой колледж», а также «Сферум» как часть цифровой образовательной среды, которая дополняет классические традиционные формы очного обучения и расширяет возможности, - говорится в ответе департамента.

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