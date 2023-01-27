Научим и трудоустроим: в УрГЭУ рассказали о перспективах выпускников вуза

Фото: Павел ЛУНКЕВИЧ

Про правила приёма в университеты в 2023 году, трудоустройство выпускников и внеучебную деятельность «Комсомолке» рассказала начальник Управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова.

– Ирина Евгеньевна, с 2009 года результаты ЕГЭ стали пропуском к поступлению в вузы. В этом году будут какие-то изменения?

– База правил приема в вузы остается та же. Но есть ежегодные изменения. В первую очередь, ребята в этом году будут подавать только два заявления – на бюджет и на договор. При этом в заявлении абитуриент указывает уровни образования (бакалавриат или специалитет) и форму обучения (очную, очно-заочную или заочную), а также приоритет форм обучения. Приемная комиссия работает с приоритетами.

Если ребенок поступает на бюджет в этом году, то никаких заявлений о согласии не надо. Нужен только оригинал документа об образовании: школьный аттестат или диплом.

Фото: Павел ЛУНКЕВИЧ

– Какие специалисты сегодня нарасхват, кого ищут предприятия?

– Сейчас очень востребованы управленцы. Мы остались базовым экономическим вузом. Все направления подготовки по экономике у нас представлены. Есть юриспруденция – симбиоз экономики и юриспруденции, где мы готовим хозяйственников-руководителей.

Конечно, сегодня востребованы и специальности по IT-направлениям. Это информационная безопасность, бизнес-риски, информатика и вычислительная техника, прикладная информатика – всё, что связано с цифровой экономикой.

В нашем вузе представлен программный экономический продукт. То есть это бухгалтерский учет, экономика, менеджмент. Востребованными остаются направления экономической безопасности и судебной экспертизы.

В Екатеринбурге ощущается дефицит специалистов по профилям: технологии продуктов и организации общественного питания, пищевые биотехнологии. И в нашем вузе даже не хватает выпускников на распределение, чтобы закрыть потребность наших точек общественного питания.

Фото: Павел ЛУНКЕВИЧ

– Как ситуация с бюджетными местами?

– С прошлого года в Екатеринбурге ситуация с бюджетными местами не претерпела значительных изменений. Так, у нас около 600 бюджетных мест на все уровни образования. Получили больше бюджетных мест в аспирантуру. У нас три диссертационных совета. То есть, поступив к нам в 18 лет, к 30 годам можно стать кандидатом или доктором наук.

В магистратуру есть бюджетные места на все направления подготовки. В бакалавриат – не только на экономику и управление. В специалитет – на технологические, инженерные специальности, на землеустройство и кадастры, управление качеством.

Особую значимость сейчас имеет получение высшего образования в заочной форме, на которую также выделяются бюджетные места.

Отдельно отмечу, что выпускники колледжей и техникумов имеют право поступить на заочную форму обучения на программы бакалавриата и получить высшее образование за 2 года 10 месяцев по индивидуальным учебным планам. У нас там много бюджетных мест на технические специальности, инженерные и экономические.

Студенты бюджетных направлений могут получать стипендии, правила получения которой обычно устанавливаются самим вузом.

Ученым советом нашего вуза установлены специальные стипендии для студентов. Есть базовые стипендии и надбавки к ним: за науку, за учебу, за достижения во внеучебной деятельности. Стипендия может достигать 21 тысячи рублей.

Фото: Павел ЛУНКЕВИЧ

– Какую карьеру могут сделать выпускники?

– По статистике, 85% выпускников этого года уже устроены. В этом помогает отдел по трудоустройству, который заключает договоры как на практику, так и на трудоустройство.

Обычно 4-5 раз в год проходят ярмарки вакансий. Ребята встречаются с работодателями, дают заявки, оставляют резюме. Университет работает так, чтобы устроить каждого выпускника.

УрГЭУ – практико-ориентированный вуз, где работает 31 кафедра. Сегодня здесь обучаются более 16 тысяч студентов, из которых 6 тысяч – на дневной форме обучения.