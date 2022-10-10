В Екатеринбурге арестовали топ-менеджера атомной электростанции

Заместитель директора по общим вопросам будет в СИЗО до 24 декабря. Фото: личная страница обвиняемого во «ВКонтакте»

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал до 24 декабря топ-менеджера Белоярской атомной электростанции Дениса Васькина. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК. 46-летнего Васькина обвиняют в получении, посредничестве и дачи взятки в особо крупном размере. В конце сентября его задержали сотрудники свердловского управления ФСБ.

- Денис Васькин перевелся на БАЭС в 2019 году, до этого работал в Смоленской области, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В суде пояснили, что следственным органом по уголовному делу выступает Следственный комитет. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

- Денису Васькину предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК, части 5 статьи 291 УК и части 4 статьи 291.1, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Ленинском суде.

Денис Васькин работает на БАЭС с 2019 года. Фото: личная страница обвиняемого во «ВКонтакте»

В пресс-службе регионального УФСБ заявили, что не могут комментировать ситуацию из-за недопустимости разглашения данных предварительного расследования.

- Предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным в соответствии с частью 1 статьи 161 УПК Российской Федерации, - пояснили в ведомстве.

На момент публикации получить комментарий в пресс-службе Белоярской атомной электростанции не удалось.

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