«Он знал, что «Кавказскую пленницу» не переиграть»: вдова Владимира Этуша рассказала о последних годах жизни мужа

В Екатеринбурге Елена Этуш представила новую книгу о своем муже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 20 января, в Екатеринбург приехала Елена Этуш – вдова советского и российского актера Владимира Этуша (скончался 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет, - Прим. Ред.). Многие знают его по ролям в «Кавказской пленнице» и «Иван Васильевич меняет профессию». На Урале Елена Этуш представила книгу воспоминаний «Владимир Этуш. Старый знакомый».

Елена – четвертая супруга советского актера. Они прожили вместе почти двадцать лет, несмотря на разницу в возрасте в сорок с лишним лет. Публикуем избранные фрагменты из того, что Елена рассказала о муже на презентации книги.

Одна из самых известных ролей Владимира Этуша - товарищ Саахов Фото: «Кавказская пленница» (1966)

ПРО «КАВКАЗСКУЮ ПЛЕННИЦУ»

- Когда Владимира Абрамовича спрашивали, какие у него роли любимые, он говорил, это все равно, что про детей спросить — кто у вас любимый ребенок? Конечно, всегда все в первую очередь вспоминают «Кавказскую пленницу». Ну хоть что ты делай. И он всегда знал, что чтобы он ни сыграл и как бы ни сыграл, он всегда знал, что никакая роль в глазах зрителей «Кавказскую пленницу» не переиграет. И он по этому поводу всегда говорил: «Если вам артист говорит, что он устал от внимания зрителей, не верьте. Он врет!»

Елена - четвертая жена Владимира Этуша Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО РЕМЕЙК «КАВКАЗСКОЙ ПЛЕННИЦЫ»

- Ремейки это признак популярности и народной любви. Про ненужный фильм ремейк делать не будут. Ну хоть десять ремейков сними, они никогда не будут лучше оригинала.

ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ

- В 1942 году в 20 лет Владимир Абрамович командовал отступлением наших войск на знаменитой Аксайской переправе. В 1978 году, уже после «Кавказской пленницы», когда он стал известным артистом, он получил в театр письмо от Дины Гурвич - свидетеля переправы. Она видела, как он, 20-летним мальчиком командовал переправой под бомбежкой. Она потом была уверена, что мальчик этот погиб под бомбежкой. Каково же было ее удивление, когда много лет спустя она включила телевизор и узнала его в известном актере.

Встреча с читателями прошла в книжном магазине на улице Вайнера Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО 9 МАЯ

- 9 мая для Владимира Абрамовича было, как второй день рождения. У него ведь и день рождения был рядом – 6 мая.

О КОМПЛЕКСАХ

- Владимир Абрамович всю жизнь считал, что ему медведь на ухо наступил. Так ему говорили в училище товарищи, подшучивая. А он поверил. И у него появились комплексы. Но вспомните «Приключения Буратино». Он поет и абсолютно во все ноты попадает.

ПРО ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ

- Последний фильм Владимира Абрамовича – короткометражка «Старый вояка». Ее снимали в марте 2018 года. Снимали не в теплом павильоне Мосфильма, а в глухих тверских лесах. Я побаивалась съемок и не зря. Молодой режиссер пришел, показал сценарий, я ему говорю, может в Подмосковье лучше? Он говорит – надо в Тверь. Съемки в первых числах июня проходили. Холодно и дожди все время. Мы натягивали над Владимиром Абрамовичем полиэтилен, чтобы на него не капал дождь. Смена в кино 8-12 часов в таких условиях. Я съемочной группе объясняю, если Владимир Абрамович говорит «Да пошли вы все на…». Это не значит, что вы должны пойти туда. Это значит, что он устал и надо прерваться. Потом так и случилось - он их послал. А они использовали этот момент во вступлении к фильму о съемках фильма.

Елена Этуш прожила с мужем Владимиром Абрамовичем 18 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРО ЧП НА СЪЕМКАХ

- «Старый вояка» - фильм про пожилого человека воевавшего в Первую мировую, который теперь в старости порывается бежать на фронт Великой Отечественной. В одной из сцен он вспоминает бой – вокруг свистят пули. Мы пригласили пиротехников. Они сделали закладки в дерево. Вообще то в таких случаях стрелковые беруши закладывают в уши. А у них их не было. Они у гримера два куска спонжа взяли и вставили ему в уши. Что от них толку? В итоге в 30 см от его головы пиропатроны начинают взрываться. Я чуть не упала в обморок, какой жуткий был звук. Он начинает кричать матом, зажимая уши - больно. И как вишенка на торте, взрыв происходит перед ним - столб земли поднимается и вся эта земля падает мне на голову. И я стою с холмом земли на голове. А потом эти жуткие мучения в фильм не вошли, потому что по артикуляции губ было понятно, какое именно слово он орет. Я на них орала на всех, я в жизни никогда так не орала. У него инфаркт мог на коряге случиться. Они все испугались. Молчат и готовы провалиться сквозь землю. Я повезла Владимира в больницу обследовать уши и сердце. Слава богу, обошлось.

ПРО СМЕРТЬ МУЖА

- Не могу смотреть видео с мужем. Сразу плакать начинаю. Слишком мало времени прошло после его смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Как живой – и уши, и глаза!": вдова Этуша отвоевала мемориальную доску мужу

Молодой скульптор, ставший автором памятной доски актеру, впервые рассказал, почему против ее установки были все, кроме самой Елены Этуш (Подробнее)

Актриса Анна Дубровская: «С Владимиром Этушем у нас было от неприятия до театрального романа»

17 марта - девять дней со дня смерти народного артиста РФ Владимира Этуша. "КП" поговорила о мастере с его учениками (Подробнее)

На прощании с Владимиром Этушем звучала музыка Баха - только та, которую он любил

На траурную церемонию в Театр им. Вахтангова пришли преданные зрители и коллеги-артисты (Подробнее)