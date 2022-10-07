Уральские архитекторы получили гранд на 3 миллиона рублей на изучение площади Первой Пятилетки

По итогам исследования архитекторы покажут пути развития площади Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арх-группа Podelniki, которая уже который год работает над сохранением Белой Башни, получила гранд на 3 миллиона рублей. Гранд Владимира Потанина в этом году решил уделить внимание индустриальным объектам. Поэтому группа во главе с архитектором Полиной Ивановой получила возможность заняться площадью Первой Пятилетки.

Podelniki потратят сумму на то, чтобы комплексно изучить и исследовать пространство на главной площади Уралмаша. Проект получил название «Лучшее будущее площади Первой Пятилетки».

- Идея заключается в том, чтобы сделать масштабное исследование, которое затронет весь архитектурный ансамбль на Площади. Мы будем изучать историю этих объектов, изучим, какое состояние у зданий сейчас, - рассказывает «КП-Екатеринбург» архитектор Полина Иванова.

Podelniki смогут понять, как сохранить историческую ценность сердца Уралмаша. Фото: архив арх-группы Podelniki

Команда будет исследовать сразу несколько объектов культурного значения: гостиницу Мадрид, которая пустует уже много лет, здание заводоуправления УЗТМ, проходную, лабораторию, жилой дом по адресу Ильича, 2 и другие постройки. Как говорит Полина Иванова, важно изучить то, как они изменились с течением времени.

- Все знают про эти здания и какие-то знаковые события, а вот то, как здание жило потом – опускается. Жилой дом на Ильича воспринимается именно так, но мало кто помнит, что когда-то в нем был районный суд, - рассказывает основательница проекта.

Исследование территории будут проводить специалисты. Они изучат конструкции, а также много внимания уделят самой площади Первой Пятилетки.

- На Площади есть огромное транспортное кольцо, мало места для пешеходов. Внутри есть неиспользуемая, мы все это изучим. Транспортные потоки, конструкции и другие вещи, чтобы весной следующего года сделать большую проектную сессию, на которой представим какие-то пути решения, экономическую модель. Уралмаш – любимый район в городе для многих, было множество волонтерских исследований. Все это мы делаем, чтобы была возможность использовать здания, которые не должны превратиться в руины, - делится с «КП-Екатеринбург» Полина Иванова.

Команда будет исследовать сразу несколько объектов культурного значения. Фото: сайт проекта

Проект будет реализовываться в течение всего этого года. На основе полученных данных, Podelniki смогут понять, как сохранить историческую ценность сердца Уралмаша, но при этом дать ему новую жизнь.

Летом «Лучшее будущее площади Первой Пятилетки» покажут как горожанам, так и специалистам. От специалистов будут ждать обратную связь для дальнейшего воплощения проекта в жизнь, а для простых жителей проведут уличную выставку.