«Думали желтуха»: мама-одиночка борется за жизнь двухлетнего сына, ставшего аутистом после коронавируса

Богдану нужна скорейшая реабилитация Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

- Мой дорогой сыночек, скоро ты станешь сильным и крепким, как настоящий богатырь, - приговаривает Ксения Русакова, держа на руках двухлетнего сына.

После коронавируса Богдан перестал ходить и понимать речь близких. Тяжелая болезнь спровоцировала развитие аутизма. Спасти ребенка и вернуть его к нормальной жизни может только скорейшая реабилитация, на которую у 29-летней матери-одиночки из Алапаевска не хватает денег. Но за здоровье своего сына Ксения готова бороться до конца.

Богдан родился здоровым и веселым ребенком. Фото: из архива Ксении Русаковой

«ПОЖЕЛТЕЛ И ОБМЯК»

Богдан родился совершенно здоровым ребенком. В 10 месяцев он начал ходить, а в год уже говорил «мама», «баба», «деда» и другие простые слова, но все изменилось, когда мальчику было 1,5 года.

- Богдан заболел ковидом в марте 2022 года. В первый день у него была температура под 40. Я сбила ее нурофеном. Богдана положили в ковидный госпиталь 40-й больницы в Екатеринбурге. Там он пролежал семь дней, и все это время у него держалась температура под 40, - рассказывает Ксения.

Богдан родился 25 сентября 2020 года. Фото: из архива Ксении Русаковой

Температура спала только на восьмой день болезни. Тогда же молодую маму и ее сына выписали из больницы. Семья вернулась в Алапаевск. Но с того момента Ксения начала замечать изменения, которые стали происходить с сыном.

- Богдан начал меня пугаться, хотя до этого обожал сидеть на ручках. Перестал сидеть, и тем более, ходить самостоятельно. Когда я пыталась поставить его на ноги, Богдаша ложился на пол. У него был рассеянный взгляд, будто он не слышит меня или не понимает, что я ему говорю. А потом он вообще весь пожелтел и обмяк. Я жутко перепугалась и повезла сына в местную больницу, - продолжает молодая мама.

Богдан заболел коронавирусом, когда ему было 1,5 года. Фото: из архива Ксении Русаковой

После осмотра педиатр предположила, что коронавирус мог спровоцировать поражение мозга, из-за чего у мальчика начал развиваться аутизм. В местной больнице Ксении предложили поехать в Екатеринбург к детскому неврологу, так как в Алапаевске нет квалифицированных специалистов, которые бы назначили правильное лечение.

- Ждать направления в детский медицинский центр нам пришлось две недели. В нашей больнице всегда их так подолгу выдают. Врачи говорят, что в городе большие очереди, - рассказывает Ксения. - Богдан слабел с каждым днем, много капризничал, разбрасывал все вокруг, совсем перестал говорить и похудел на два килограмма. Мы носили его на руках. По очереди с моими родителями дежурили ночами, так он почти не спал: по два часа ночью и 30 минут днем, а когда просыпался тут же хватался за голову и начинал кричать. Мы отпаивали его теплым питьем, перемалывали всю пищу, так как есть он мог только через поильник.

Ксения боялась, что потеряет сына. Фото: из архива Ксении Русаковой

«НИЧЕМ ПОМОЧЬ НЕ МОЖЕМ»

Через две недели Ксения с сыном, наконец, приехала в детский медицинский центр «Бонум». Но долгожданный прием у невролога не принес ничего хорошего. Ребенку поставили диагноз: «Резидуальная церебральная органическая недостаточность» (РЦОН) – заболевание, которое характеризуется отклонениями в нервной системе.

- Нам назначили кучу платных анализов и обследований, а на вопрос, можно ли пройти хоть что-то из этого списка бесплатно, мне ответили: «Бесплатно ваши дети никому не нужны», - рассказывает мама Богдана.

Мальчик слабел на глазах. Фото: из архива Ксении Русаковой

Ксения вернулась в Алапаевск и обратилась за помощью к заведующей детским отделением. Она посоветовала поехать в первую областную больницу. Говорила, что там ребенка точно должны положить на реабилитацию.

- Направление мы ждали еще неделю. На прием нас с сыном повез мой папа. В машине ребенка рвало, он был вялый, как тряпочка. Невролог сразу же сказала: «У ребенка аутизм, ничем вам сейчас помочь не могу».

Ксения просила госпитализировать ребенка или хотя бы сделать общий анализ крови и МРТ, чтобы назначить терапию. Разговор с врачом Ксения записала на диктофон.

Ксения готова бороться за своего сына до конца. Фото: из архива Ксении Русаковой

На аудиозаписи врач говорит: «Для тех, кто в танке. Невролог на эти анализы не направляет. Вам нужно идти к педиатру по месту жительства».

- Мне ни выписали лекарства, ни дали рекомендации, что делать дальше. На мои слова о том, что ребенок никакой, что за последние несколько недель он потерял два килограмма, что он болезненного желтого цвета, они сказали: «Идите, сдавайте кровь через местного педиатра, мы же не знаем, почему он у вас желтый, а вдруг у него желтуха». Я расплакалась. Я не понимала, как помочь моему сыну, как спасли малыша. Я так устала от этой беготни по врачам и так надеялась, что здесь нам помогут, но этого не случилось, - говорит молодая мама.

Ксении ничего не оставалось делать, как уехать домой.

Врачи подтвердили, что аутизм у ребенка начал развиваться после ковида. Фото: из архива Ксении Русаковой

«ШАНС СТАТЬ НОРМАЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ»

- В Алапаевске я повезла Богдана к взрослому неврологу. Он подтвердил, что у сына аутизм, спровоцированный ковидом, и, наконец, назначил нам препараты, которые восстанавливают работу мозга. Сказал срочно делать уколы, пока сыну еще можно помочь, - рассказывает Ксения.

Через 10 дней от назначенных препаратов мальчику действительно стало лучше.

- Богдан начал стоять на ногах, хоть немного на нас смотреть и реагировать на звуки, стал набирать в весе и перестал желтеть. Для меня это было самое настоящее чудо! Ведь я боялась, что потеряю ребенка, - чуть не плачет мама мальчика. – После курса препаратов нам назначили специальную смесь с аминокислотами для улучшения работы мозга. Мы заказываем ее в аптеке. Одна такая баночка стоит 3000 рублей. Ее нам хватает всего на три-четыре дня, но зато она дает улучшения.

Богдан потихоньку начал восстанавливаться Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

Невролог дал Ксении надежду – у Богдана есть все шансы снова стать нормальным. До трех лет мозг ребенка пластичен, поэтому необходимо как можно скорее пройти реабилитацию, денег на которую у Ксении уже не хватает.

Сейчас одинокая мама в декрете. До этого девушка работала в полиции участковым. За ребенка она получает ежемесячную выплату 14500 рублей. Молодой маме помогают родители, но этого недостаточно, чтобы обеспечить ребенку необходимое лечение.

- В июне 2022 года подруга посоветовала обратиться за помощью к куратору фонда «Женщины за жизнь» Екатерине Кириченко. Знакомство с ней стало для меня спасением. Я рассказала о своей проблеме. Фонд оплатил нам нескольких врачей в УГМК. В клинике невролог составил нам план лечения, состоящий из четырех видов терапий, которые нужно проходить до пяти лет. Один такой курс на три месяца будет стоить 313 тысяч рублей. Терапия поможет вернуть ребенка к нормальной жизни, чтобы он снова научился разговаривать и понимать людей, самостоятельно ел, одевался и спускался по лестницу, чтобы в будущем он мог пойти в садик и в школу, - рассказывает Ксения.

Ксении помогла куратор фонда «Женщины за жизнь» Екатерина Кириченко Фото: Татьяна САМОЙЛОВА

После первого курса терапии врачи подкорректируют план реабилитации в зависимости о того, как скоро пойдут улучшения.

- Я смогла оплатить только один вид терапии на 14 дней. Он стоил 31500 рублей, из которых 10500 мне добавил фонд. На большее у нас пока не хватает денег, - вздыхает Ксения, обнимая сына.

Молодая мама продолжает каждый день бороться за здоровье ребенка. Она обращается в различные фонды и верит, что в мире есть много неравнодушных людей, которые ей обязательно помогут.

Вы тоже можете помочь Богдану в сборе денег на реабилитацию, перейдя по этой ссылке.

Ксения оплатила первые 14 дней одного курса терапии. Фото: из архива Ксении Русаковой

О ФОНДЕ «ЖЕНЩИНЫ ЗА ЖИЗНЬ»

- Мы помогаем беременным, многодетным мамам, женщинам в трудной жизненной ситуации. Уже семь женщин собрали к родам. Также мы на постоянной основе собираем продуктовые корзины, приданное для малышей: кроватки, коляски, одежду, соски, пеленки, памперсы. Сейчас у нас восемнадцать подопечных, которых мы каждый месяц обеспечиваем продуктами. Это пока немного, но, зато это действительно те люди, которые горят делом, - рассказывает представительница фонда «Женщины за жизнь» в Екатеринбурге Екатерина Кириченко.

Контакты Екатерины: +7 999 559 72 85. Вы можете связаться с ней, если тоже нуждаетесь в помощи и поддержке, или если хотите стать волонтером и помочь фонду.

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