Суд по делу свердловской полиции против Ройзмана затягивается из-за нехватки бумаги в МВД

Руководство главка просит оплатить работу сотрудников полиции во время несанкционированных акций Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось очередное заседание по делу ГУ МВД по Свердловской области против бывшего мэра Евгения Ройзмана и его соратников. Руководство главка просит оплатить работу сотрудников полиции во время несанкционированных акций протеста в январе 2021 года. В общей сложности полиция требует с Ройзмана и ещё четырёх ответчиков 565 тысяч рублей.

По требованию адвоката Владислава Идамжапова представители управления МВД предоставили документы о сверхурочной работе сотрудников и сведения о выплатах им. Однако процесс снова отложили. Адвокатов Ройзмана и ответчика Кирилла Серебренникова не ознакомили с новыми материалами. Причина оказалась неожиданной

К сожалению из-за серьезного дефицита бумаги в государственных органах удалось распечатать только один экземпляр, - пояснил представитель свердловского главка.

Рассмотрение иска продолжится 10 ноября. Также выяснилось, что Ройзман не получает от Октябрьского суда корреспонденцию. Но это связано с ограничениями по уголовному делу о фейках про ВС РФ.

Ройзману запрещено получать корреспонденцию. Получение корреспонденции может быть расценено, как нарушение запрета определенных действий, который наложен на Ройзмана. Судья направит к нему пристава, ему вручат извещение о заседании. Но он не хочет принимать участие, это его право, - пояснил «КП-Екатеринбург» адвокат Владислав Идамжапов.

Напомним, что полиция Москвы расследует в отношении Евгения Ройзмана уголовное дело по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».