Диане сложно подобрать одежду и обувь Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что для меня означает быть самой высокой девочкой России? Даже не знаю, я к своему росту уже привыкла. И мои одноклассники тоже, - улыбается 12-летняя Диана.

Диану Дальке из Верхней Пышмы сложно не заметить. Высокая девочка сразу привлекает внимание. В свои 12 лет она значительно выше сверстниц, да и многих взрослых. Ее рост - 1 м 90 см. «КП-Екатеринбург» узнала, как живет самая высокая девочка России.

В 5 ЛЕТ РОСТ БЫЛ 165 САНТИМЕТРОВ

Ее сверстницы и подруги обычно не выше 150 -160 сантиметров. А вот точный рост Дианы - 189,7 сантиметров. 21 декабря 2022 этот рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России. А 7 января Диане исполнилось 12 лет.

Диане ближе спорт и активный образ жизни, чем модельный бизнес. Фото: предоставила Светлана Дальке

Девочка отмечает, что всегда росла стремительно, не по дням. Раньше ее рост увеличивался до 2,5 сантиметров за пару месяцев, а теперь чуть замедлился.

- С рождения он был 49 сантиметров, но росла я быстро. Для сравнения рост моей младшей сестры при рождении – 50 сантиметров. Сейчас ей 8 месяцев, а она уже 80 сантиметров. Лично я стала замечать, что я выше сверстниц еще в детском саду. Когда мне было 5 лет, то я уже была 165 сантиметров, - смеется Диана.

Сверстницы в ее возрасте обычно не выше 160 сантиметров Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению Дианы, высокий рост не приносит каких-то колоссальных неудобств. Да и врачи сказали девочке, что ее рост на достигнутых 190 сантиметрах не остановится.

- Не все понимают, почему я такая высокая. Приходится им объяснять. Поэтому я просто говорю, что «пошла в папу». Он у меня 197 сантиметров, а рост мамы – 174 сантиметра. Мне есть куда расти, - улыбается девочка.

Диана помогает людям в магазинах доставать нужные товары с высоких витрин Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫБРАТЬ ОДЕЖДУ – СЛОЖНО

Инициатива подать заявку в Книгу рекордов России принадлежит тренеру Дианы. Диана Дальке попала в нее с номинацией «Наибольший рост девочки в возрасте 11 лет в России».

Кстати, школьница уже шесть лет играет в волейбол, а ее команда отмечает, что высокий рост очень выручает в напряженные моменты состязаний.

- В спорте рост мне еще как помогает. Я в волейболе играю центральным блокирующим. Да и нападать на соперников удобно. Стараюсь не пропускать подачи. Еще мячи достаю без проблем. Тем, кто пониже, приходится, как принимающей стороне играть, - кивает утвердительно Диана.

Велопрогулки - еще одно любимое увлечение Дианы. Фото: предоставила Светлана Дальке

Маме девочки Светлане модельные агентства звонят наперебой. Да и после установления рекорда Диана отмечает, что в соцсетях она стала популярнее, люди стали активнее проситься к ней в список друзей.

- Раньше меня родители записывали на модельные курсы. Мне не зашло, - уверяет Диана. – Мне самой не нравится вся эта тема с подбором нарядов, макияжем. Краситься я вообще не умею. Раньше еще ходила на хип-хоп. Но забросила также. А вот волейбол – мое. Люблю спорт и мечтаю, что когда-нибудь буду играть в сборной России.

Теперь о рекордсменке Диане в школе стали говорить гораздо чаще Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свои параметры Диана не измеряла. Однако стоит отметить, что у девочки 44 размер ноги. Конечно, лодочки на шпильке ей не найти. Да и сама Диана об этом не сожалеет ни капли – ноги точно не устанут.

- Обувь покупаю в мужском отделе. Конечно, бывает обидно, когда тебе понравились кроссовки, но они 43 размера. С одеждой бывает трудно, когда все штаны – короткие. Аналогичная ситуация с кофтами. У них всегда рукава короткие. Мой размер одежды 42-44. Поэтому некоторые вещи ушиваем. Одежду в ателье на заказ мне не шили. С вечерними платьями нет проблем - их удается подобрать. Мамины вещи я даже не носила, ее штаны – слишком широкие. Зато мои для нее – очень узкие, - рассказывает девочка.

Мама девочки Светлана Дальке ждет дочь с тренировки и беседует с тренером об ее прогрессе в спорте. Говорит, Светлана всегда гордилась Дианой и ее успехами. Признается, что из-за роста она воспринимает свою дочь как совсем взрослую. Но потом вспоминает, что ей всего лишь 12 лет.

Семья всегда поддерживает Диану. Фото: предоставила Светлана Дальке

Я ВИДЕЛ ЕЕ В ИНТЕРНЕТЕ

Сама Диана уверяет, что никакого недоброжелательного отношения в свою сторону не чувствует. А с тех пор, как стала рекордсменкой, то подняла «на уши» всю школу.

- Не думаю, что это зависть. Но иду по школе и слышу, как между собой люди обсуждают меня. При этом рассматривают и перешептываются. Обычно слышу в свой адрес такие фразы: «Я видел в интернете. Она самая высокая в России», - смеется Диана. – Что я испытываю при этом? Скорее всего, гордость.

Рост часто помогает Диане в повседневности.

- Никогда не отказываю, если кому-то надо снять одежду с вешалки в магазине. Бывает, девушки не дотягиваются и просят достать им товары с верхних полок. Никогда никому не отказываю в помощи, - улыбается Диана.

Некомфортно все-таки бывает в исключительных и редких случаях. Но Диана уверяет, что плюсов – больше.

- Когда еду в такси, то мои колени упираются в переднее сиденье. Не могу сказать, что мне это доставляет какие-то колоссальные проблемы. Но все-таки неудобно, - уверяет Диана.

У Дианы тренировки по волейболу проходят 5 раз в неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Диана мечтает связать свою судьбу с большим спортом. Поэтому ходит по пять раз в неделю на тренировки. Вот и сейчас, когда наша беседа подошла к концу, Диана спешно собирается к девчонкам из команды. Те в свою очередь уже ждут свою высокую и такую незаменимую в игре подругу.