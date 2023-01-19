Рассказываем, почему родители девочки ополчились против учителя и директора. Фото: читатель «КП»

В Верхней Пышме разгорается скандал вокруг элитной школы № 25, где молодого учителя физики Антона Овченкова уличили в домогательствах к девочкам из седьмых классов.

УВОЛИЛИ НЕ ПО СТАТЬЕ

Антон Овченков перешел на работу в школу № 25 лишь год назад. До этого он трудился учителем физики в школе на Сортировке в Екатеринбурге. В Верхнюю Пышму 27-летний педагог переехал вместе с супругой.

В конце декабря Овченков оказался в центре внимания. Тогда он попросил нескольких отличников создать чат в WhatsApp под предлогом обсуждения соревнований по физике среди школ. Но практически сразу после этого принялся писать 13-летней Маше (имя изменено. – Прим. ред.) сообщения странного характера.

Переписка учителя и девочки от 22 декабря. Фото: читатель «КП»

«Я теперь понял, почему тебя все ****** обзывают. Ты обижаешь людей. И абьюзер», - написал школьнице преподаватель.

На следующий же день Маша узнала от девочки из параллельного класса, что ей также писал учитель. Она сообщила о случившемся завучу, однако Антона Овченкова от занятий не отстранили. За сутки до Нового года, когда мама с отчимом вернулись из Санкт-Петербурга, Маша решилась показать переписку взрослым. Реакция семьи была однозначной: такой человек не должен работать с детьми.

Сразу же после январских праздников мать девочки Дарья Табакова отправилась к директору Ларисе Разумной, в кабинете которой состоялся разговор в присутствии физика. 10 января Антона Овченкова уволили из школы.

- Его уволили не по статье, поэтому с детьми он работать все еще может, - объясняет Дарья Табакова. - Я хочу, чтобы человек был заключен под стражу. И чтобы суд вынес решение. Моя дочь сейчас занятия не посещает, у нее был нервный срыв. Директор настроил педагогический состав так, что ученики поделились на два лагеря. Одни говорят: «Мы знаем, что физик тебя лапал». Вторые считают, что она его «сама соблазнила». Она [Лариса Разумная] давит на учителей и завучей. Моя дочь продолжит здесь учиться. Вчера у меня состоялся личный разговор с Разумной. Она в ультимативной форме заявила, что моей дочери стоит сменить школу.

ДЕЛАЛ МАССАЖ НА УРОКАХ?!

Мама Маши намерена добиваться возбуждения уголовного дела. Она уверена, что в действиях 27-летнего учителя усматриваются признаки преступления по статье 135 УК «Развратные действия».

- Как выяснилось, еще до переписки он [Овченков] делал массаж моей дочери во время уроков. Она сидит на последнем ряду, он подходит и делает массаж плеч. А когда выходила к доске, гладил по волосам и спине! Мальчики из ее класса это видели. Они сразу ей сказали, что он «подкатывает». Видимо, это он так «выделил» отличницу в классе, - добавила Дарья Табакова.

Семья Табаковых обратилась в прокуратуру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Табаковы написали в прокуратуру заявления на Антона Овченкова, а спустя сутки и на Ларису Разумную. Они уверены, что директриса до последнего старалась замять историю и боялась огласки. В пресс-службе ведомства отметили, что о результатах прокурорской проверки общественность уведомлять не будут, так как речь идет об интересах ребенка.

- Учитель физики говорит, что он пошутил. Но после того как я сказала, что мной будет написано заявление в прокуратуру, Лариса Разумная возмутилась, что будут «полоскать» имя школы. Стала предъявлять мне, что после моего заявления в прокуратуру ей не продлят контракт и школа останется без директора, - говорится в заявлении Дарьи Табаковой в прокуратуру (имеется в распоряжении «КП». - Прим. ред.).

Фото: читатель «КП»

Связаться с Ларисой Разумной по рабочему телефону не удалось. Антон Овченков дважды отказался комментировать ситуацию вокруг его персоны.

ВОПРОС РЕБРОМ

Усматриваются в действиях педагога признаки преступления?

Дмитрий УШАКОВ, бывший следователь СК, адвокат:

- Нужно всесторонне изучить общение ученицы и учителя, а также что между ними происходило. И только после этого делать выводы о предмете их разговора. Носил диалог воспитательный характер или сексуальную подоплеку. Слова не образуют состав преступления. Но после такого должны провести проверку.

Сергей КОЛОСОВСКИЙ, адвокат:

- Догадки мамы девочки о том, что тут усматриваются признаки преступления по 135 УК, небеспочвенны. Мне кажется, состав есть. Вероятно, нужно проводить психолого-лингвистическую экспертизу.