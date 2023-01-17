«Синара-Девелопмент» участвует в федеральном проекте «Цифровые технологии»

ЖК Botanika Green House. Фото: пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Конкурсный отбор пилотных проектов по цифровизации проводился фондом «Сколково» в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» и в соответствии с постановлением Правительства РФ. Став одним из победителей отбора, «Синара-Девелопмент» получила грант «Сколково» на внедрение отечественного программного продукта в свой бизнес-процесс. Новая система охватит все стадии жизненного цикла объекта капитального строительства – от проектирования до ввода и эксплуатации. Проект цифровизации рассчитан на полтора года. Пилотное внедрение системы будет проводиться на крупном проекте гражданского строительства «Синара-Девелопмент» - жилом квартале «Botanika Green House» в Екатеринбурге. Он возводится в несколько очередей и будет состоять из семи разновысотных секций. Первый дом будет сдан в эксплуатацию в IV квартале 2023 года.

Новое программное обеспечение (ПО) позволит «Синара-Девелопмент» повысить объем и качество применения BIM-технологий, усовершенствовать и цифровизировать инструменты и процессы качественного проектирования объектов строительства под заданную стоимость, а также обеспечить цифровой мониторинг строительства.

На первом этапе разработчик ПО проведет аудит действующих в компании процессов, на второй стадии систему адаптируют под требования специалистов «Синара-Девелопмент» и начнется внедрение. На заключительном этапе, занимающем полгода, пройдет опытная эксплуатация программного продукта.

«Создание единой среды цифровой работы в отрасли – одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед всеми участниками процесса, включая проектные, строительные и девелоперские организации. «Синара-Девелопмент» стремится максимально расширить применение технологий BIM-моделирования, и я уверен, что российская разработка нам в этом поможет. После тестирования программный продукт будет тиражироваться на весь портфель проектов компании», - сказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.