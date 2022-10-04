«Страдаем мы и наши машины»: жители Калиново пожаловались на разбитую дорогу до Екатеринбурга

Из-за ям и отсутствия знаков на дороге постоянно случаются аварии. Фото: предоставлено героем публикации

Жители поселка Калиново 1500 подписей в обращении к Евгению Куйвашеву. Они пожаловались на разбитую дорогу вокруг озера Таватуй, по которой им приходится добираться до Екатеринбурга.

- Дорога вокруг озера вся в глубоких ямах и опасных поворотах. По расстоянию всего шесть километров, но проезжать ее мы вынуждены за час, объезжая все неровности, - рассказывает местный житель Николай.

Ямы, которые подолгу приходится объезжать, далеко не главная проблема. Из-за отсутствия дорожных знаков и разметки на дороге происходит большое количество аварий.

Фото: предоставлено героем публикации

- Не раз наблюдала там аварии, и сама попадала, из-за отсутствия регулирования движения. Эта дорога является единственным коротким путем до Екатеринбурга, и я вынуждена там ездить и подвергать себя опасности. Страдаю я и моя машина, - рассказывает жительница поселка Марина.

По данным фотофиксаторов за сутки в будние дни по дороге проезжают 1800 автомобилей и 2700 в выходные. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал председатель Правления некоммерческого партнерства «Поселок Калиново» Илья Попов.

Жители требуют заасфальтировать дорогу. Фото: «ВКонтакте» Ильи Попова

- Летом эти цифры еще выше: 2300 автомобилей в будни и 3400 в выходные, - добавляет Илья Попов.

Эти данные вместе с жалобами местных жителей Илья Попов отразил в обращении к Евгению Куйвашеву. Обращение подписали 1501 местных жителей (Население поселка - 2,901 человек). 8 сентрября Илья Попов направил обращение к губернатору. Ответа пока не последовало.