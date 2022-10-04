Завершены поиски двух женщин, пропавших в лесу под Новой Лялей в воскресенье

Поиски женщин прекращены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье жители деревни Полуденная, что под Новой Лялей, забили тревогу. Стемнело, наступил поздний вечер, а из леса так до сих пор и не вернулись две женщины, ушедшие по грибы. Это были 53-летняя Светлана Курочкина и 64-летняя Татьяна Щицина. В поисках женщин участвовали не только сотрудники силовых ведомств, но и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт». Прошло два дня, но поиски результатов не приносили. А во вторник, 4 октября, днем в поисковом отряде объявили о прекращении поисков. Как оказалось, женщин нашли.

- Женщин нашли, они живы и здоровы. Помощь медиков им не нужна, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По словам женщин, они потерялись на два дня, потому что просто заплутали. К настоящему моменту они уже находятся дома, отдыхают после двухдневной попытки найти обратную дорогу в лесу.

- Информация о пропаже женщин поступила от родственников в дежурную часть ночью около 24:00 2 октября. Выяснилось, что в утренние часы женщины поехали из города Лесной в лесной массив по ягоды, - рассказали в МО МВД России «Новолялинский».

В полиции добавили, что пропавших искали 10 сотрудников правоохранительных органов, а также 12 человек из пожарно-спасательной части №16.

- Они сами смогли выйти на дорогу, где остановили попутную машину, - уточняют в поисковом отряде. - Женщины попросили вызвать полицию, так как они знали, что их уже ищут.