В Екатеринбурге и за его пределами на время себе готовы взять собак и кошек в передержках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные в Екатеринбурге и Свердловской области столкнулись с очередной проблемой. Многим владельцам домашних питомцев оказалось некуда их пристроить. На официальном портале «Объясняем.РФ» появился список питомников и приютов, где временно размещают четвероногих друзей, однако Свердловская область – единственный регион, которого в этом списке не оказалось.

В Екатеринбурге и за его пределами на время себе готовы взять собак и кошек в передержках или в гостиницах для питомцев. Некоторые волонтеры организовывают передержки у себя дома.

ПЕРЕДЕРЖКИ У ВОЛОНТЕРОВ

- В самом фонде «Подари доброту» нет возможности разместить животных на передержку. Но я к себе беру маленьких собак, так как у меня своего рода тоже передержка. Больших собак мне, к сожалению, разместить негде, - рассказал «КП Екатеринбург» волонтер в фонде «Подари доброту» Евгения Ханипова.

Евгения размешает собак маленьких пород, не больше кошки, за 4 тысячи рублей в месяц. У мобилизованных питомцев пристраивает на два месяца, с предоплатой. Если спустя этот срок хозяин забрать собаку не сможет, то питомец отправляется на пристрой к новым хозяевам. Связаться с Евгенией можно по номеру телефона: 8 908 633 13 31.

Волонтер размешает собак маленьких пород, не больше кошки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В Екатеринбурге работает несколько гостиниц для домашних животных. Во многих из них на временное содержание готовы взять кошек и собак любых пород или других животных: кроликов, хомячков, морских свинок.

- Мы принимаем собак, кошек и других питомцев. Все животные должны быть вакцинированы – это правило для всех. Для мобилизованных мы предоставляем скидки, но они должны оставить контакты доверенных лиц, которые остаются в России, - уточнили в гостинице для домашних животных «Дай Лапу» в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга.

Стоимость размещения питомцев в «Дай Лапу» зависит от множества факторов: от размера, породы, особенности ухода и сроках размещения. Минимальная стоимость – 400 рублей в сутки.

Адрес: Обувщиков, 10

Номер телефона: +7 (343) 290-59-83

Но в другой частной гостинице «Лапыландия» питомцев мобилизованных в регионе не берут. Как говорят владельцы передержки, у них самих нет гарантии, что их не мобилизуют.

В Екатеринбурге работает несколько гостиниц для домашних животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕДЕРЖКА ДЛЯ СОБАК

Пристроить собак крупных пород можно в поселке Прохладный, на улице Мира, 20. В местной передержке «Зоозабота» отмечают, что берут собак абсолютно всех пород.

- Стоимость проживания – 600 рублей в день, считается с даты заезда по дату выезда. Но если нужно оставить питомца более, чем на 17 дней, то у нас есть специальный пакет за 10 тысяч рублей, в него не входит питание. Принимаем собак всех пород, в том числе и крупных, - рассказывает волонтер в передержке для собак «Зоозабота».

Питание для своей собаки хозяевам предлагают на выбор: натуральная каша, что обойдется за 100 рублей в день, либо гипоаллергенный корм по цене за 2200 рублей/16 килограмм. С собаками гуляют по расписанию, к которому они привыкли дома, точно также как и кормят.

В передержку мобилизованные уже обращаются. По словам волонтера, два питомца уже ждут возвращения своих хозяев со службы. По срокам размещения в передержке ограничений нет. Однако у мобилизованных в организации берут предоплату на месяц вперед, для подстраховки.

Номер телефона передержки: +7 (922) 605-20-08.

Адрес: Мира, 20, поселок Прохладный.