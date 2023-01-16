«Девочку назвали Ойшахон»: подробности родов на высоте 10 тысяч метров

Рост у малышки – 46 сантиметров. Вес 2600 граммов Фото: Уральские авиалинии

Чудо в Новый год – иначе эту историю и не назовешь. Накануне праздника на самолете, летевшем из Москвы в Таджикистан, у женщины, находящейся на девятом месяце беременности начались роды. И как по заказу на вопрос бортпроводника «Есть ли среди пассажиров врач?» со своих мест поднялось почти готовое родильное отделение. Две акушерки, врач-неонатолог. Еще и рентгенолог нашелся. И нет, самолет не был забронирован медиками для симпозиума в Таджикистане. Да и врачи знакомы между собой не были. Просто в этот день «звезды так сошлись!»

ПАЛАТОЙ СТАЛА КУХНЯ

Когда командир воздушного судна поинтересовался, не надо ли экстренно посадить самолет в ближайшем аэропорту, врачи ответили ему однозначно: «Не надо, сейчас спокойно примем роды». Роль родильной палаты сыграла передняя кухня.

- Другие пассажиры сначала не понимали, что происходит, потому что на борту была беготня – от передней кухни в заднюю. Мы постоянно что-то приносили врачам, - рассказывает бортпроводник «Уральских авиалиний» Елизавета Старцева. – Потом уже, когда мы сказали, что женщина на борту рожает, все были просто в изумлении.

Роженица по-русски практически не говорила – она летела домой в Худжанд вместе с двумя детьми. К счастью, на борту нашлась женщина, которая смогла выступить в роли переводчика. А другие пассажиры взяли на себя роль нянек и принялись успокаивать пятилетних дочку и сына женщины.

- Дети были спокойные воспитанные. Они были то с бортпроводниками, то с другими пассажирами. Их успокаивали, потому что дети стремились к маме, они не понимали, что с ней происходит. А им нельзя было находиться с ней. И остальные пассажиры, как могли, их развлекали, - добавляет Елизавета

Роды были приняты на высоте в 10 000 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПАССАЖИРЫ АПЛОДИРОВАЛИ

В это время у врачей за шторкой проходил импровизированный консилиум. На самолете оказался родовой комплект на случай внезапных родов, поэтому придумывать, что использовать вместо, например, акушерских щипцов или зажимов для пуповины не пришлось – все было под рукой.

- Мы уложили ее на пол, на подушки, - рассказывает старший бортпроводник Кристина Клюева. - Врачи ее осмотрели. Сказали: «Будем рожать, готовьтесь». Мы с другим бортпроводником достали аптечки, стали подавать все необходимое из родового комплекта. Мы помогали, подавали все необходимое – перчатки, пеленки. Пассажиры тоже помогали, кто, чем мог, шарфами, платками…

Когда по самолету разнесся детский плач, его едва не заглушили аплодисменты пассажиров. Рост у малышки – 46 сантиметров. Вес 2600 граммов. К моменту посадки самолета, в аэропорту маму с малышкой уже ожидала карета скорой помощи. С того момента прошло две недели и маму уже выписали из больницы. Лишь сейчас, когда стало понятно, что с девочкой точно все хорошо, ее родные согласились, чтобы об этой истории узнали все.

- Вообще роды на борту явление не частое. В истории нашей авиакомпании таких случаев было лишь несколько, - рассказывает Вера Гасникова, пресс-секретарь авиакомпании. – В этот раз роды прошли на высоте 10 тысяч метров, а в прошлый раз бортпроводники приняли роды на высоте 7000 метров на рейсе в Екатеринбург. Тогда родился малыш. Родители назвали мальчика в честь авиакомпании именем Уралбек. Девочку, которая родилась, назвали Ойшахон.

Папа малышки работает в Липецке. Чтобы отец увидел свою дочку, авиакомпания готова предоставить ему билет на бесплатный перелет до Таджикистана.

ВОПРОС РЕБРОМ

РОЖАТЬ НА ВЫСОТЕ – ДЕЛО РИСКОВАННОЕ?

Дмитрий ОСИПЧУК, заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге:

- Рискованное. Согласно медицинским подходам все перелеты в третьем триместре нежелательны. Даже если на борту оказывается медицинский специалист, не у всех авиакомпаний аптечки укомплектованы расходными материалами, которые могут понадобиться для оказания помощи матери и ребенку. Как правило, стерильные перчатки в укладке есть всегда, могут быть и зажимы для пуповины. Но средств, которые уменьшают риск кровотечений для матери, как правило, нет. Это всегда определенная опасность – оказаться в воздушном пространстве – далеко от городов и не получить своевременную медицинскую помощь самой и ребенку. К тому же на высоте имеется ряд факторов, которые могут влиять на организм матери – речь и про солнечную радиацию, и про действие шумов, в том числе и низкой частоты… Говорить о том, что это все всегда приведет к преждевременным родам невозможно, тогда бы женщины не летали совсем. Но для тех женщин, у которых были преждевременные роды в прошлом и у которых есть осложнения беременности, все может обернуться родами на борту самолета.