На Урале мать погибшего контрактника требует от бросившего семью экс-супруга вернуть «посмертные» выплаты на сына

Эльдара не стало 2 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре 2022 года Эльдар Адыев из Свердловской области погиб в зоне специальной военной операции. К 24 годам парень не успел обзавестись семьей, поэтому выплаты после его смерти на общую сумму в 12,4 миллиона рублей поделили поровну между матерью и отцом. Вот только мать Эльдара уверяет, что отец парня получил эти деньги незаслуженно. По ее словам, мужчина бросил семью, когда Эльдару было всего 10 лет. Теперь Гульнара Габдулхакова намерена вернуть эти деньги. О том, почему, по ее мнению, отец Эльдара недостоин получения выплат, Гульнара рассказала «КП-Екатеринбург».

«ДЕВУШКА С ДОВЕСКОМ»

Гульнара уволилась с работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гульнара бережно берет в руки фото своего погибшего сына Эльдара и говорит, что он всегда был добрым, отзывчивым, любознательным и очень воспитанным. На момент гибели парню было всего 24 года.

- Эльдару всегда говорила, чтобы он нашел себе любимую девушку и построил семейное счастье. А он отвечал: «Мам, я все успею, пока что некогда о невестах думать», - глаза Гульнары наполняются слезами.

Гульнара - многодетная мама. У нее было пятеро детей, сейчас осталось четверо. Три сына 11, 16 и 22 лет, и дочь, которой 30. Дарсиль – так зовут бывшего супруга Гульнары, он отец только троих, включая Эльдара.

- Я работала дояркой. На ферме мы познакомились с Дарсилем. Начали строить отношения. Жили у его родителей. Они меня невзлюбили. Я ведь была девушкой с ребенком, - вспоминает Гульнара.

Дарсиль и Гульнара поженились в 1997 году. Вместе прожили до 2009 года.

ПИЛ И БИЛ

- Бывало, Дарсиль выпьет и начнет драться. Тогда я ему не давала отпора. Как-то раз избил меня цепью. Я упала на землю, он продолжал наносить удары по почкам, - уверяет Гульнара. - Ему казалось, что я на работе кому-то строю глазки, заигрываю с другим мужчиной. Хотя какое там… Когда у тебя трое детей, думаешь, как побольше заработать, чтобы все были сыты и ни в чем не нуждались.

Эльдар учился в педагогическом институте. Фото: предоставила Гульнара Габдулхакова

Женщина утверждает, что дети также терпели издевательства со стороны отца.

- Пока он пил, я одна тащила всю семью – четверых детей и мужа. Он истязал меня ревностью… Как-то раз я пришла домой, а у меня в огороде стоят сыновья Раиль и Эльдар. Раиль в фуфайке и босиком, а Эльдар в валенках. На дворе - зима. Сыновья сказали: «Отец нас выгнал, чтобы мы тебя шли искать. Выбежали, в чем были», - вспоминает Гульнара. - Силы закончились в 2009 году. Мы разошлись.

По словам Гульнары, с тех пор супруги перестали поддерживать связь. В 2012 году они официально подали на развод. По словам Гульнары, алименты Дарсиль своим трем сыновьям не платил. Их установили в 2015-м.

Эльдар долго скрывал от мамы, что отправляется в зону СВО. Фото: предоставила Гульнара Габдулхакова

Позднее Гульнара родила пятого ребенка от нового мужчины, о чем предупредила бывшего мужа.

«МАМА, Я ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»

- Мой Эльдар учился в школе на «отлично», окончил школу с золотой медалью. Очень способный был, но отца ненавидел, они не общались. Эльдар пошел учиться в педагогический институт. Проучился два года до 2018-го, захотел взять перерыв и сказал, что пойдет в армию, - рассказывает Гульнара. – Определили его в часть на Дальнем Востоке. После года службы подписал контракт. А потом поехал на СВО.

В мае 2022 года Эльдар получил ранение предплечья, но мама об этом узнала только от его товарищей. Летом Эльдар встретился с родными во время отпуска, затем уехал обратно.

- Я умоляла его остаться. Он не послушался и сказал, что поедет к товарищам. Он служил разведчиком. Последнее сообщение от сына было: «Мама, у меня все хорошо, я живее всех живых. Скоро буду дома», - плачет Гульнара. - А 10 октября мне сказали, что моего сына больше нет. Он умер 2 октября от потери крови.

На прощание пришел отец Эльдара. Фото: предоставила Гульнара Габдулхакова

Тогда же Гульнаре сообщили, что ей и отцу Эльдара полагаются выплаты после смерти сына. Общая сумма порядка – 12,4 миллиона рублей. Эта сумма состоит из нескольких выплат. Еще в марте указом президента Владимира Путина были утверждены выплаты – 3 миллиона за ранение и 5 миллионов в случае смерти участника СВО. Также полагается единовременная выплата от Министерства обороны – 4,4 миллиона рублей, страховое обеспечение в размере 2,9 миллиона рублей, а также региональные выплаты. В Свердловской области семьям выплачивают 1,9 миллиона рублей. При суммировании выплат получается сумма свыше 12 миллионов. Эта сумма делится поровну между матерью и отцом.

«МУЖ НЕДОСТОИН ЭТИХ ДЕНЕГ»

- Я сказала бывшему мужу, что он недостоин этих денег. Он сначала согласился и отдал карточку мне, чтобы я ей пользовалась. Когда начислили первые выплаты, я пришла в банк. Карточка Дарсиля была заблокирована, - рассказывает Гульнара.

Оказалось, что деньги пришли ему на другую карту. Об этом Гульнара узнала, когда пришла домой к бывшему мужу.

- Дверь тогда открыла женщина моего бывшего мужа, и она мне дала понять, чтоб я не беспокоила их своими визитами, - вздыхает Гульнара.

Теперь Гульнара будет бороться за то, чтобы вернуть долю, которую получил ее бывший муж. Для этого она уже связалась с юристом.

- Мы в деревне строим дом. Эльдар всегда мечтал о доме, где мы будем жить всей семьей, - продолжает Гульнара. – Не желаю больше видеть бывшего мужа. И не хочу, чтобы он присутствовал во время вручения медали.

СКАЗАНО

Гульнара обратилась к юристам за помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юрий ПИМКИН, юрист Сибирско-Уральского юридического центра:

- Гульнара и Дарсиль официально развелись в 2012 году. Гульнара не стала лишать своего бывшего мужа родительских прав, что нужно было делать при установлении алиментных обязательств. От алиментов мужчина уклонялся, но Красноуфимские службы судебных приставов на это не реагировали. С 2015 года ни одного постановления в материал дела не было вложено. Мы подготовим обращение в полицию, подадим иски на службу судебных приставов. Добьемся объявления Дарсиля в розыск. Будем искать дальнейшие способы воздействия. Известно, что Дарсиль нанял себе адвоката. Он убежден, что получил деньги в размере 6,4 миллиона обоснованно.

На момент публикации «КП-Екатеринбург» не смогли связаться с адвокатом, который представляет интересы Дарсиля. Однако мы готовы отразить его точку зрения по данному вопросу. Для связи с редакцией можно позвонить по телефону: +7 (343) 237-25-51