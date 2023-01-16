Где и как провести 14 февраля День всех влюбленных на природе в Свердловской области

14 февраля уральцы будут отмечать День всех влюбленных Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 февраля отмечается важный для романтичных особ праздник – День святого Валентина, который также прозвали Днем всех влюбленных. Немудрено, что именно в этот день парочки стараются провести незабываемое свидание. О самых необычных и романтичных местах в глэмпингах и базах отдыха для свиданий на природе мы расскажем в этой подборке.

Купольный глэмпинг «LADAGLAMP» на 14 февраля 2023 года

Домики в виде прозрачного купола остаются теплыми даже при зимних температурах. В снежном лесу они выглядят как причудливые шары с гигантской новогодней елки и вызывают восторг у гостей глэмпинга Ladaglamp. Всего у глэмпинга есть четыре домика сферической формы и один большой зал для свадеб и корпоративов.

В день святого Валентина вы можете выбрать номер-дом «В лесу», номер-дом «На горке» и номер-дом «Над елкой». Во всех трех внутри есть туалет и душ с горячей водой, система обогрева, а также есть свой чан-купель на улице с возможностью аренды. Отдельно выделяется шатер «На опушке» - единственный, в котором душ и туалет расположены в центре шатра, а вокруг организованы несколько зон. Среди них спальная зона с разложенным диваном-кроватью, кухонная зона с раковиной, кухонным столом, техникой и посудой, а также зона прихожей с вешалкой и открытым шкафом для одежды.

Адрес: улица 8 Марта, 47а в поселке Уралец близ Нижнего Тагила. Телефон: +7 (343) 247-26-43, +7 (916) 725-72-07

Цена: за 2 взрослых и детей до 10 лет с понедельника по четверг от 4590 рублей в сутки, в пятницу-субботу- 6100 рублей в сутки, субботу-воскресение 7100 рублей в сутки. В стоимость входят завтрак, чистое постельное и полотенца, душевой набор, мангал и угли.

Глэмпинги с SPA-программой «Побег из города» на 14 февраля 2023 года

Устроить спа-выходные в честь Дня всех влюбленных можно в объединенной группе глэмпингов «Побег из города». В нее входят «Побег из города», «Хижина», «Vanlove» и «На опушке». Все они стоят рядом близ села Мезенское Белоярского района.

Шатры в «Побеге из города» и «Хижине» названы в честь богов норвежской мифологии и сами строения обладают скандинавским колоритом. Хижины с большим панорамным окном обустроены двуспальной кроватью, кухней, холодильником с мини-баром, санузелом с душем. Также здесь есть терраса с мебелью и принадлежностями для барбекю.

На территории глэмпинга «Побег из города» можно посетить баню и джакузи. По акции «Утреннее парение» вы можете арендовать бани и получить в подарок чайник чая за 1500 рублей. В 2-часовую программу «Для двоих» входят джакузи 40 мин, массаж спины для каждого 30 минут, массаж лица для каждого 10 мин, чайник чая. В 6-часовую - посещение бани 3 часа, купание в джакузи 1 час, испанский релаксирующий массаж всего тела для каждого 1 час и чайник чая.

На территории можно отправить открытку кому угодно, здесь есть кафе, в номерах можно арендовать проекторы для просмотров фильмов, делать снимки на Polaroid и играть в настольные игры.

Адрес: городской округ Заречный, близ села Мезенское. Телефон: +7 (343) 226-93-49

Цена: от 3100 рублей за двоих на сутки.

Глэмпинг из стильного домика на колесах «Vanlove» на 14 февраля 2023 года

В этой же группе компаний, в глэмпинге «Vanlove», вы можете арендовать на 14 февраля атмосферный домик на колесах. Фургон оборудован холодильником, полноценной кухонной плитой, разделочной зоной, музыкальной системой и хорошей вентиляцией. Для готовки есть вся необходимая посуда. Внутри машины есть две большие двуспальные кровати.

Глэмпинги объединены между собой пешеходными тропинками. На территории «Побега из города» можно посетить баню и джакузи. По акции «Утреннее парение» вы можете арендовать бани и получить в подарок чайник чая за 1500 рублей. В 2-часовую программу «Для двоих» входят джакузи 40 мин, массаж спины для каждого 30 минут, массаж лица для каждого 10 мин, чайник чая. В 6-часовую - посещение бани 3 часа, купание в джакузи 1 час, испанский релаксирующий массаж всего тела для каждого 1 час и чайник чая.

Адрес: городской округ Заречный, близ села Мезенское. Телефон: +7 (343) 226-93-49

Цена: от 3500 рублей за двоих на сутки в будни, от 4500 рублей – в выходные.

Дом с ванной и панорамным окном от глэмпинга «Сила леса» на 14 февраля 2023 года

Номер «Дом с ванной» - это самый популярный дом у гостей «Силы леса». Это неудивительно, ведь здесь находится ванная комната с большим окном, из которого виден сказочный зимний лес. Также в холодное время года в глэмпинге работают «Лесной дом» и «Солнечный дом».

В домиках теплые полы и кварцевый обогреватель, двухспальная кровать с постельным бельем, современная кухня со всем необходимым. Соль, сахар, масло, вода 1,5 л предоставляются бесплатно. Отдохнуть можно и на мангальной зоне у домика.

Адрес: Свердловская область, г. Первоуральск, посёлок Пильный. Телефон: +7 922 61-51-444

Цена: в зависимости от выбранного домика от 5000 рублей в сутки в будни и от 7000 рублей в выходные. В стоимость входят полотенца, гель, шампунь, мыло, зубной набор.

Дом в виде капсулы от глэмпинга «Лесотерапия» на 14 февраля 2023 года

«Кленовый» домик привлекает внимание гостей глэмпинга «Лесотерапия» прежде всего формой. Внешне шатер напоминает большую капсулу из дерева, стекла и бетона. Домик на 10 квадратных метров с полностью панорамным остекленением предназначен для 1-2 жильцов. В нем стоит большая двуспальная кровать, туалет, душ, кухня. На выходе из домика расположена мангальная зона.

Во время отдыха можно посетить комплекс «Баден-Баден Реж», который находится по соседству, а можно пойти в собственный банный комплекс глэмпинга.

Адрес: город Реж, улица Ленина, 122. Телефон: +7 (912) 258-29-08

Цена: от 3900 рублей в сутки в будни, от 4900 рублей в сутки в выходные.

Тихие домики в глэмпинге «Суеты.нет» на 14 февраля 2023 года

Для тех пар, кто устал от шумного мегаполиса, был придуман глэмпинг «Суеты.нет». гости здесь обязываются не нарушать тишину и покой соседей по домикам. Команда проекта поддерживает концепцию тишины и умиротворения, поэтому сразу предупреждает гостей о том, что музыка и громкие разговоры на территории глэмпинга запрещены. А это значит, что вы сможете спокойно отоспаться на природе и максимально восстановить свои душевные силы.

Из двухместных домиков можно выбрать «Рысь», «Белку», «Зайца», «Кабана» или «Лису». Все домики оборудованы двуспальными кроватями, туалетом и душем, кухней и обеденной зоной, Wi-Fi и мангальной площадкой. Домики стоят на сваях на берегу речки Исеть в селе Колюткино Белоярского района.

На территории глэмпинга есть баня и сибирский банный чан.

Адрес: с. Колюткино, Набережная, 9Б, Белоярский район, Свердловская области. Телефон: +7 912 207-04-00.

Цена: от 3900 рублей за двухместный домик

Домик на берегу озера от «Огонь Отель» на 14 февраля 2023 года

Гостевые домики с панорамными окнами расположены в березовой роще на берегу озера Балтым. Летом здесь работает пляж, но зимой домики в роще качественно обогреваются, а потому способным принять гостей. В домиках есть двуспальная кровать, диван на 2 спальных места, санузел с душем и мини-кухня. Терраса с мангальной зоной расположена на выходе из строения.

Зимой на территории базы отдыха можно арендовать баню, банный чан и купель, мотосноуборд. Также здесь находится японская баня Фурако - это купель с подогревом, объединяющая в себе идею японской культуры долгожителей и свойства древесины сибирского кедра.

Адрес: озеро Балтым, поселок Санаторный, улица Набережная 2д. Телефон: +7 (912) 637 93-19

Цена: от 6500 рублей за сутки за домик на 2 или 3 человека.