Взял 7 тысяч, а задолжал полмиллиона: екатеринбуржец по неосторожности взял кредит под 622%

Мужчину попросили вернуть 550 тысяч Фото: Даниил ОПАРИН

Еще в 2016 году житель Екатеринбурга взял в кредит семь тысяч рублей в микрофинансовой организации. А спустя шесть лет он узнал, что задолжал больше 550 тысяч рублей. Испуганный мужчина обратился в консультационный центр Роспотребнадзора в столице Среднего Урала.

Оказалось, что ему выдали деньги под 622% годовых. Мужчина не смог расплатиться с долгом, потому что компания переехала. У него не получилось найти новое место микрофинансовой организации.

Только в 2022 году займ напомнил о себе. МФО уступала долг нескольким лицам. Так свердловчанин получил иск от другой компании на полмиллиона рублей.

- Куда вошли сумма займа, проценты по займу с 2016 по 2021 годы, неустойка по день фактического исполнения, различные пени за почти пятилетний период, в том числе пени на сумму просроченных процентов, судебные расходы, - рассказали в областном Роспотребнадзоре.

Юристы ведомства составили претензию, в которой напомнили об истечении срока исковой данности.

- В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о нарушении своего права, этот срок составляет три года, - объяснили в свердловском Роспотребнадзоре.

Чкаловский районный суд города Екатеринбурга согласился с позицией юристов. Свердловчанин выиграл дело. Теперь ему не придется выплачивать крупную сумму.