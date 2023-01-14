Пассажирка родила дочку прямо на борту «Уральских авиалиний»

Медики приняли роды у женщины прямо на борту самолета. Фото: Уральские авиалинии

На борту «Уральских авиалиний» у пассажирки родилась дочка. Это произошло прямо в воздухе, когда самолет летел за Жуковский в Худжанд. Радостным событием в своих социальных сетях поделилась авиакомпания.

Сразу после набора высоты женщина почувствовала, что у нее начались схватки. Об этом она рассказала экипажу судна. Тогда старший бортпроводник попросил о помощи присутствующих на борту медиков. Как по волшебству, в самолете летел почти целый роддом. Неонатолог, две медсестры-акушерки и врач-рентгенолог приняли роды у женщины. Они помогли малышке появится на свет.

Командир воздушного судна был готов совершить экстренную посадку ради пассажирки. Однако медики убедили его, что это не нужно. Они всего за час смогли принять роды в небе.

- Девочка родилась здоровой, рост 46 сантиметров, вес 2600 грамм. По прилете маму ожидала скорая. Их уже выписали из больницы, обе чувствуют себя хорошо, - рассказали в «Уральских авиалиниях».

Авиакомпания поблагодарила врачей, сумевших экстренно принять роды у пассажирки.

А в декабре 2022 года самолет все-таки был вынужден экстренно сесть в аэропорту Кольцово из-за внезапных родов женщины. Судно летело из Москвы в Иркутск. После посадки женщину доставили в городскую больницу.