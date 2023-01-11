В какой банный комплекс Екатеринбурга поехать в мороз в январе 2023 года

В морозные дни приятно побывать теплой компанией в горячей бане. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге держатся аномальные холода. Пока стоишь на морозе, невольно думаешьь, как хорошо было бы «погреть косточки» в парной. Посетить сауну или баню в Екатеринбурге можно после работы или в выходной. Понять, в какую баню или сауну сходить в Екатеринбурге, можно узнав о самых известных точках подробнее.

Термы «Баден-Баден» на Уктусе

Во-первых, в «Баден-Баден» можно поплавать в горячем бассейне под открытым небом. Во-вторых, в термах на Уктусе работают целых 12 саун, и каждая из них отличается особым колоритом. Среди них:

Сауна-автобус

Панорамная сауна

Травяная сауна

Римская баня-хамам

Паровая сауна

Кофейная сауна

Цитрусовая сауна

Булочная сауна

Гималайская сауна

Киносауна

Малая сауна с купелью

Мраморный хамам

В банном комплексе терм есть коллективные парения, дополненные необычными развлечениями. К примеру, в Булочной сауне гостям предлагают после парения свежую сдобу.

Цена: 800 рублей в будни, 1100 рублей в выходные за час для взрослых, 700 рублей в будни, 800 рублей за час для детей, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей.

Адрес: ул. Зимняя, 23

«Сандуны Урал»

Весной 2022 года в Екатеринбурге открылся банный комплекс «Сандуны Урал». Он находится в здании бани «Бодрость» на улице Куйбышева. Баня выполнена в стиле начала 20 века, тут сохранились традиции русской парной.

В сувенирной лавке продается авторская косметика, банные аксессуары, а также продукты: мед, травяные чаи, традиционные банные угощения, такие как колбаса из конины, а также пельмени и вареники собственного производства.

Отделения поделены на мужское и женское. В банных разрядах есть бассейны с прохладной водой.

- Печь – это самое главное и важное, что есть в нашей бане. Особенность сандуновской печи в том, что внутри нее 12 тонн чугуна, выложенного по особой технологии. Чугун разогреваются газовой горелкой в течение ночи, и набирает температуру примерно 750 градусов, а утром горелка отключается. И далее чугун отдает это тепло в течении всего дня. Благодаря такой технологии в парной поддерживается оптимальный баланс температуры и влажности. А за счет отсутствия процесса горения не сжигается кислород и гостю в парной легко дышится но при этом он хорошо прогревается. После такого легкого пара люди себя прекрасно чувствуют, - рассказала «КП» директор по маркетингу «Сандуновских бань» в Екатеринбурге Александра Кондратьева.

Цена: Билеты в первый разряд стоят от 800 до 1400 рублей, билеты в высший разряд - от 1500 до 2000 рублей. Также по понедельникам действует социальный тариф (1 час): с 9:00 до 16:00 пенсионеры, участники боевых действий на территории России и других государств, ветераны труда могут посетить баню за 193 рубля.

Адрес: ул. Куйбышева, 42

Банный комплекс «Ананьевские бани»

Команда комплекса называют его эко-пространство посреди леса. Бани находятся в 10 минутах езды от Екатеринбурга. В комплекс входят:

Скандинавская баня

Березовая баня

Можжевеловая баня

Пихтовая баня

Дубовая баня

Эвкалиптовая баня

Красная баня

Домик охотника

Цена: от 1300 рублей в будни, от 2100 рублей в выходные и праздники

Адрес: 14-й км Сибирского тракта

Оздоровительный комплекс «Чапаевские бани»

В загородный комплекс входят 13 уникальных построек, выполненные в разных стилистиках. Одна похожа на рыбацкую избушку, вторая – на боярские палаты, третья – на просторные комнаты царского терема.

Для компании до 6 человек подходят Рыбацкая и Охотничья

Для компании до 8 человек – Сибирская, Кедровая или Липовая

Для компании до 10 человек – Лукоморье, Славянская или Чапаевская

Для компании до 12 человек – Купеческая, Боярская или Богатырская

Цена: от 2100 рублей – с 8:00 до 16:00, от 3600 рублей – с 16:00 до 8:00

Адрес: ул. Сибирский тракт, 90

«Андреевские бани»

В Андреевских банях есть семейные дни, есть парения для мужчин и женщин. Мастеры пара готовят «вкусный пар» для ароматерапии во время коллективных парений. Первый заход посвящен глубокому прогреву, второй заход – прогреву и парению веником.

Среди парений есть классическое, контрастное, ментоловое, сибирское с скрабом медом и морской солью и обливанием минеральной водой, леденящее с обертыванием в ледяную простынь. Существуют помывка свежей березой и помывка пихтой. Также есть массажи: классический, медовый, масляный, панто-массаж. Можно заказать комплексы из разных парений, помывок и массажей.

Цена: в будни до 17:00 за час – 249 рублей, после 17:00 – 749 рублей для взрослых. В выходные – от 749 рублей днем и от 849 рублей вечером. Для детей до 7 лет – днем бесплатно, после 17:00 – 149 рублей.

Адрес: ул. Черепанова, 14а

Правильные русские бани «Три Богатыря»

В банном комплексе есть бани с чаном, семейная баня с детьми, ароматные парения, джакузи, спа-программы, хамам, соляная комната. Среди парений есть детское, классическое «Русич», «Купеческое», «Боярское», «Царское», «Муровское» и антипохмельная программа «Детокс». Среди бань представлены:

Елисей

Лада

Емеля

Любава

Алёша Попович

Василиса

Забава

Добрыня Никитич

Изба здоровья

Илья Муромец

Змей Горыныч

Цена: аренда банных домиков до 16:00 в будни – от 1000 рублей, после 16:00 будни, в выходные и праздники – от 2500 рублей. Дети до 10 лет бесплатно.

Адрес: ул. Норильская, 78 близ озера Шарташ

Банный комплекс «Гагарин»

В комплекс входят русская баня и русская баня на дровах, а также турецкая баня хамам. После парной можно отдохнуть в бассейне с аквагоркой. Есть комната отдыха с бильярдной и караоке. Также можно заказать расслабляющий массаж.

Цена: хама и русская баня на дровах – от 1500 рублей в час, русская баня с бассейном. Горкой и искусственной волной – до 3000 рублей.

Адрес: ул. Гагарина, 6м

«Усадьба Поликарповых»

В фирменное парение бань «Усадьбы Поликарповых» входят аромапарение и медово-солевое выкатывание. В комплекс входят коттедж с баней для большой компании, бани на дровах и банный чан на живом огне.

Цена: баня на дровах – от 1500 рублей, чан на живом огне – от 1000 рублей

Адрес: Проезжая, 74Б

Уют-клуб «Тепло»

В уют-клубе «тепло» у Шарташа есть русская баня с купелью и русская баня с бассейном. Также есть услуга парения от пармастера: классическое, «Сила духа» и «Богатырское» для мужчин, «Славянское» и «Четыре стихии для женщин, а также «Таежный роман».

Цена: для бани с бассейном в будни до 16:00 – 2400 рублей, после 16:00 – 2800 рублей. В выходные до 16:00 – 2800 рублей, после 16:00 – 3600 рублей. Для бани с купелью в будни до 16:00 – 2000 рублей, после 16:00 – 2400 рублей. В выходные до 16:00 – 2400, после 16:00 – 3200 рублей.

Адрес: ул. Норильская, 80