Нижнесинячихинский музей-заповедник можно посетить в любое время года. 6 сентября 2022 года здесь открылся памятник создателю музея И.Д. Самойлову – к 100-летию со дня его рождения Фото: Павел ФИЛИППОВ

Любовь к краеведению привела к тому, что с 1967 года инженер-землеустроитель Иван Самойлов начал заниматься реставрацией памятников каменного и деревянного зодчества и создал в Нижней Синячихе музей под открытым небом. Сегодня это уникальный объект культуры, который можно посетить в любое время года.

Дорога из Екатеринбурга до Нижней Синячихи занимает на автомобиле примерно два часа Фото: Павел ФИЛИППОВ

Сюда же отправилась и наша группа «Комсомольской правды». Заправив машины с помощью оплаты с карты УБРиР, мы домчались из Екатеринбурга до Нижней Синячихи за два часа.

Этот тур «Комсомолка» организовала с партнёром проекта «Легенды Урала» банком УБРиР Фото: Павел ФИЛИППОВ

ЦЕРКОВЬ

Мы подъехали к Спасо-Преображенской церкви. Это жемчужина архитектуры в стиле барокко. Иван Самойлов реставрировал ее в течение 10 лет.

Спасо-Преображенская церковь в стиле барокко Фото: Павел ФИЛИППОВ

Церковь построили в Нижней Синячихе в 17 веке, а к середине прошлого века она была почти разрушенной. Иван Данилович добился разрешения на реставрацию, и в 1968 году собрал бригаду местных пенсионеров, младшему из которых было 60 лет, и женщин. Сами восстанавливали, очищали и отмывали фрески на сводах. Плитки чугунного литья на полу церкви пришлось собирать по дворам местных жителей и возвращать на место.

ДОМОВАЯ ЖИВОПИСЬ

В 1978 году на втором этаже церкви открылся народный музей уральской домовой живописи. Коллекцию Иван Данилович собирал более 40 лет. Специалисты из Московского НИИ художественной промышленности описали коллекцию и сделали заключение: коллекция уникальна, ни в одном музее мира аналогов нет.

В 1968 году храм под руководством И. Д. Самойлова реставрировала бригада местных пенсионеров, младшему из которых было 60 лет, и женщины Фото: Павел ФИЛИППОВ

В 17-19 веках маляры-красильщики в зимнее время нанимались к зажиточным крестьянам расписывать стены домов. Роспись была дорогим удовольствием: корова тогда стоила 15 рублей, а роспись дома – 40 рублей. Маляры использовали краски из толченых цветных минералов, разведенных олифой. Расписывали избы растительными мотивами с листьями, ягодами, кистями, птицами и животными.

Жители сами восстанавливали, очищали и отмывали фрески на сводах Фото: Павел ФИЛИППОВ

В ДОМ С ПОКЛОНОМ

Иван Самойлов ездил в экспедиции по разным деревням, искал и собирал по частям то, что можно перевезти и сохранить, как культурное наследие.

И.Д. Самойлов собирал уникальную коллекцию уральской домовой росписи более 40 лет Фото: Павел ФИЛИППОВ

Так здесь появилась усадьба XVII века. Всё в натуральную величину – изба, амбар, холодный и тёплый сараи, навесы, погреб с надъямником, колода для кормления скота, баня «по-чёрному», колодец с журавлём. Всё подворье обнесено мощной стеной из брёвен – заплотом. Строили заплот высотой выше человеческого роста, чтоб никакой всадник на коне не перескочил ограду и не застал врасплох. Усадьба словно маленькая крепость!

Один из экспонатов настенной росписи Фото: Павел ФИЛИППОВ

Три волоковых окна – крохотные выпиленные глазницы – с улицы затягивались бараньей брюшиной или бычьим пузырем, а изнутри закрывались на задвижки. Уже позже люди стали увеличивать окна и ставить одностворчатые колотые ставни. Видим непривычную для современников деревянную крышу с желобом для слива воды, которая собиралась для хозяйских нужд.

Всё подворье обнесено мощной стеной из брёвен – заплотом Фото: Павел ФИЛИППОВ

Знаете, чем изба отличается от дома? В ней всего четыре стены и бревенчатый накат на потолке. Входя в дом, делаем поклоны, чтоб не удариться о низкие проемы дверей и палати. Так сохраняли тепло. В центре – печь, большой семейный стол, вдоль стен идут широкие лавки. По диагонали от печи – красный угол с иконами. Сундуки, прялка, необходимая бытовая утварь. Все бытовые процессы шли в одной комнате. Растили детей, спали, готовили еду, пряли, шили… – всё, как в современной кухне-гостиной.

Здесь можно посмотреть бытовую утварь того времени Фото: Павел ФИЛИППОВ

Зыбка для младенца подвешивалась на очип из ствола березки. В те времена принято было молодым выбирать для очипа ствол, где больше сучков. По поверью, чтобы рождалось больше сыновей.

Сундуки, прялки, необходимую бытовую утварь – всё хранили в одной комнате Фото: Павел ФИЛИППОВ

Рожали чаще в бане, куда приглашали бабку-повитуху. В этот момент все женщины и девочки в доме расплетали косы. После рождения младенца передавали в дом через порог на рушник (вышитое полотенце). Проносили его через хомут от лошади, чтобы был здоровым и не урочливым. Отметим, небольшая бревенчатая баня строилась в самом дальнем углу участка. Топилась она по-черному. Пускали дым, нагревали баню и валуны, которые опускали в холодную воду в деревянной кадке (железных тогда не было).

В 17 веке уральские крестьяне топили такую баню по-черному Фото: Павел ФИЛИППОВ

ДВЕСТИ ЛЕТ НАЗАД

Усадьба XIX века – это уже большой дом-пятистенок с четырехскатной крышей. Дом перевезли сюда в 1981 году из деревни Камельской Алапаевского района. Видно, что хозяин был зажиточным: окна дома украшены резными наличниками, оформлены карнизы и ворота. Рядом – двухэтажный амбар.

Видно, что хозяин был зажиточным: окна дома украшены резными наличниками, оформлены карнизы и ворота Фото: Павел ФИЛИППОВ

Над двумя малыми воротами изображены птицы. Над левыми воротами – филин. Их домочадцы использовали ночью или открывали гостям низшего сословия. Над правыми воротами – мифическая птица Сирин. В них встречали дорогих гостей, в том числе и нас – с привечальной песней и караваем в руках.

Нас встречали как дорогих гостей – с привечальной песней и караваем Фото: Павел ФИЛИППОВ

Над кроватью хозяев сколочены палати – там спали дети, рядом с печью расписной деревянный голбец – спальное место для стариков. Лавки вдоль стен в светлом углу предназначались для женщин и их занятий. Здесь же стоит ткацкий станок, который использовали крестьянки после Покрова (14 октября). А в темном углу – лавки для хозяина, где он мог из окна наблюдать и контролировать территорию возле амбара, не дай Бог, возгорание или проникновение.

Осенью после всех полевых работ хозяйки приступали к ткачеству на таких станках Фото: Павел ФИЛИППОВ

Середой называли центральную часть дома с печью и кухонной утварью. Печь считалась оберегом от злых духов. Огонь горел в ней с раннего утра. К тому же, при строительстве дома под матицу клали монеты и шерсть, чтобы жизнь была с достатком и без бед. Верили крестьяне в обереги от нечистых сил и сглаза.

Так выглядела белая горница уральского крестьянского дома в 18-19 веках, которой пользовались по особым случаям Фото: Павел ФИЛИППОВ

За середой находилась белая горница. Ею хозяева пользовались только в определенные дни. Например, когда невеста готовила там приданое перед свадьбой или по большим праздникам. В обычной жизни туда не заходили, комната была закрыта.

Купцы, как и другие путешественники Урала, останавливались в «Постоялом дворе». Здесь их ждал ужин и ночлег Фото: Павел ФИЛИППОВ

С ХЛЕБОМ – СОЛЬЮ

Пять лет назад для посетителей музея открыли «Постоялый двор». Двухэтажный шестистенный дом воссоздали по аналогу существующего дома в селе Лучинкино Тугулымского района. В нем видно, как жила богатая крестьянская старообрядческая семья двести лет назад.

Хозяйка «Постоялого двора» поделилась с гостями секретами старинных пекарских рецептов Фото: Павел ФИЛИППОВ

Вздрагиваешь от неожиданности, когда входишь. За столом сидят манекены хозяина и двух ямщиков. Как настоящие! «Эй, стряпки, что есть в печи, всё на стол мечи!», – кричали хозяйке вошедшие постояльцы в 19 веке. На столе всегда стояли жбан с квасом, коврига хлеба и солонка с солью.

Карта банка УБРиР реализует все возможности Фото: Павел ФИЛИППОВ

«Спорина вам в квашню!» – приветствовала нас по давнему обычаю хозяйка «Постоялого двора». Она поделилась с нами секретами старинных рецептов хлеба и пирогов. Например, шаньги получатся вкусными, если тесто в квашонке обминать несколько раз, чтобы кислородом насытилось. Опара на отварном картофеле с добавлением дрожжей из хмеля сохранит хлеб свежим надолго. В старину опару заводили еще на молочном киселе или манной каше. Ржаной хлеб имеет кислинку, потому что опара заводится на кислой простокваше или на сыворотке от творога.

В путешествии важно подкрепиться Фото: Павел ФИЛИППОВ

Хозяйка «Постоялого двора» и сегодня печет здесь настоящий хлеб по старинным рецептам. Путешественники могут купить пышную выпечку. Мы купили хлеб с картой УБРиР. С картой этого банка всегда можно чувствовать себя уверенно.

Подкрепились продуктами от «Жизньмарта», они всегда вкусные, свежие и качественные Фото: Павел ФИЛИППОВ

Пора нам, туристам, и подкрепиться. Мы достали свои дорожные припасы – напитки и сэндвичи от компании «Жизньмарт». В этом магазине можно по случаю захватить с собой также салаты, выпечку, горячее, десерты. Продукция «Жизньмарта» всегда вкусная, свежая и качественная.

Музей под открытым небом раскинулся по берегам реки Синячихи на площади 60 га Фото: Павел ФИЛИППОВ

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Идем дальше. Музей под открытым небом раскинулся по берегам реки Синячихи на площади 60 га. Из восьми районов области сюда помимо трех усадеб крестьян XVII—XIX веков перевезли и отреставрировали 4 часовни, башни острога и сторожевую, ветряную мельницу, пожарную с дозорной каланчой, построили плотину-мост, восстановили старый пруд площадью 25 га.

Ветряную мельницу привезли сюда из деревни Мочищенской Гаринского района Фото: Павел ФИЛИППОВ

Карта УБРиР пригодилась нам в путешествии. Она дает любому человеку больше возможностей и выгоды: покупки, услуги, поездки.

Пожарная каланча Фото: Павел ФИЛИППОВ

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Мы прокатились в такой кибитке, как крестьяне триста лет назад Фото: Павел ФИЛИППОВ

Музей за годы его существования посетило много гостей, в том числе и именитых. Так, в 1990 году в доме 17 века супруги Самойловы встречали Раису Максимовну Горбачеву. Топили печь, накрывали русский стол для гостьи. Побывал в музее и Борис Николаевич Ельцин, который оставил свой отзыв в Книге отзывов музея.

Такие монеты можно выковать самому в действующей кузне Фото: Павел ФИЛИППОВ

Каждый год в Нижней Синячихе встречают в среднем 60 тысяч туристов, приезжайте и вы. Здесь рады всем!

Банк УБРиР сделает любую вашу цель ближе и успешнее! Фото: Павел ФИЛИППОВ

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«Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова» находится по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, 20

Музей под открытым небом посещают в среднем 60 тысяч туристов в год Фото: Павел ФИЛИППОВ

ЧАСЫ РАБОТЫ: пн, вт, чт, пт, сб, вс – с 10.00 до 17.00 без перерывов. По ср – с 10.00 до 20.00.

Прием заявок на экскурсии: (34346) 75-1-18, 8-952-143-96-31

Е-MAIL: nsmzdzni@egov66.ru