Выставляла на холод и привязывала к кровати: на Урале мать, издевающуюся над дочкой, отправили в исправительную колонию

Когда женщине нужно было уйти из дома, она привязывала ребенка на весь день к кровати Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве вынесли приговор маме, обвиняемой в издевательствах над 10-летней дочкой. По версии следствия, с июля 2020 года по декабрь 2021года она избивала и жестоко наказывала ребенка.

- В нарушение требований Семейного кодекса РФ, она ненадлежащим образом исполняла обязанности родителя, систематически использовала недозволенные методы наказания в виде физического насилия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также выяснилось, что нерадивая мать выставляла дочь без одежды и обуви в неотапливаемые сарай и баню в холодную погоду, где девочка находилась иногда до четырех часов. Кроме того, когда женщине нужно было уйти из дома, она привязывала ребенка на весь день к кровати.

В СК по Свердловской области рассказали, что им удалось установить девять фактов физического и психологического насилия в отношении девочки со стороны матери. Кроме того, женщина не обеспечивала ребенка одеждой и обувью по сезону.

Жестокое обращение с девочкой выявила межведомственная рабочая группа по взаимодействию в сфере защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На судебном заседании женщина свою вину признала частично. От дачи показаний она отказалась.

Нерадивую мать признали виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в материальной или иной зависимости от виновного) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Кушвинский городской суд отправил ее на 3 года и 15 дней в исправительную колонию общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.