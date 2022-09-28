«Без звездной болезни»: Андрей Рожков рассказал о первом знакомстве с Борисом Моисеевым

Андрей Рожков познакомился с Борисом Моисеевым. Фото: КУДРЯВОВ Борис Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 сентября не стало Бориса Моисеева. Певец, танцовщик и хореограф умер на 69-м году жизни в своей квартире в Москве. Причиной смерти заслуженного артиста России стал третий инсульт.

Приближенные и коллеги Бориса Моисеева рассказывают, что певец был открытым, добрым и веселым человеком. Такое впечатление артист производил на все даже при первом знакомстве.

В разговоре с «КП-Екатеринбург» о первой встрече с Борисом Моисеевым рассказал артист шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков.

- Мы познакомились лет 15 назад, еще до его болезни, на заказном Новогоднем корпоративе. На нем я выступал вместе с «Уральскими пельменями». С Борисом Моисеевым мы случайно пересеклись в гримерке. Мы поздоровались, обменялись несколькими фразами. Я был приятно удивлен. Уже точно не помню, о чем был разговор, но он показался мне очень доброжелательным и простым, без звездной болезни, - вспоминает Андрей.

Звезда «Уральских пельменей» следил за творчеством артиста.

- Когда он запел, для всех это было неожиданностью, потому что начинал он свой творческий путь, как танцор. Оттого еще интереснее было наблюдать за его карьерой. С его песнями мы все, конечно же, были знакомы. Очень сожалею, что уходят такие люди, а вместе с ними и целая эпоха, - говорит Андрей Рожков.

Напомним, зимой 2010 года Борис перенес первый инсульт. Врачи сделали все возможное, чтобы улучшить состояние артиста, однако в конце декабря было принято решение о введении певца в состояние комы и подключении к искусственной вентиляции легких. Тогда вокалист смог выкарабкаться и даже вернулся на сцену. Но в 2015 году Моисеева вновь хватил удар. Третий инсульт случился недавно. О нем молчали в окружении звезды. Недуг его добил. У Бориса Моисеева не было никогда жены и нет детей. Его семьей стали семьи ближайших друзей.

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