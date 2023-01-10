«Вся жизнь была связана с вузом»: в Екатеринбурге скончалась почетный преподаватель экономики

Надежда Боголюбова работала в УрФУ с 1983 года. Фото: пресс-служба УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скончалась известный преподаватель в Уральском федеральном университете Надежда Боголюбова. Она ушла из жизни 9 января в возрасте 61 года. В УрФУ говорят, что за долгие годы работы в стенах университета она успела внести большой вклад в науку и образование.

- Вся трудовая, научная, да и просто жизнь Надежды Павловны была связана с нашим вузом. В 1983 она пришла работать ассистентом кафедры политической экономии тогда еще Уральского государственного университета им. А. М. Горького. В 1990-м Надежде Боголюбовой присвоили степень кандидата экономических наук, - уточняют «КП-Екатеринбург» в пресс-службе вуза.

Кроме того, Надежда Павловна активно принимала участие в развитии образовательных программ по направлению «Экономика». При ее участии в УрГУ были открыты первые на Урале лицензированные программы бакалавриата и магистратуры, рассказывают в УрФУ.

Ее стремление подготовить квалифицированных специалистов не осталось без внимания. Коллеги рассказывают, что Надежда Боголюбова всегда была примером честности, профессионализма и справедливости.

- За профессиональное мастерство, многолетнюю успешную научно-педагогическую деятельность Надежда Павловна неоднократно отмечалась почетными грамотами вуза и благодарностями ректора УрФУ, в 2007 году была награждена «Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации», в 2010-м ей присвоили звание «Почетный работник высшего профессионального образования», - уточняют в пресс-службе УрФУ.