Пошел чистить снег во дворе и пропал: молодой отец погиб под Екатеринбургом

Александр Котов не выходил на связь с 3 января. Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 января в уральском поселке Асбест под Сысертью пропал молодой мужчина. Через неделю в поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что 30-летний Александр Котов найден в лесу замерзшим насмерть.

До сих пор непонятно, как трезвый взрослый мужчина мог погибнуть недалеко от дома. Он вышел кормить собаку во дворе, после чего бесследно исчез. Пропала и его серебристая «Лада» двенадцатой модели.

РОДОМ ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ

Александр Котов не коренной житель Асбеста. Родился он в Московской области. До сих пор там проживают его родственники – часть в поселке Фруктовая, часть – в городе Луховицы.

- Года три назад он в интернете познакомился с Аленой и уехал к ней жить в Свердловскую область, женился, у них родилась доченька, и все было хорошо, - рассказывает «КП-Екатеринбург» родная сестра молодого человека Оксана Евсеева.

ЗАМЕРЗ В ЛЕСУ

Оксана рассказывает, что в семье Александра никто точно не знает, что случилось в тот день. Последний раз в социальный сети он появлялся вечером 3 января. Затем тишина.

- По словам Алёны, 3 числа он приехал из магазина и пошёл во двор кормить собаку, чистить снег. Через два часа она вышла: ни его, ни машины нет, - делится Оксана.

Получается, что с собой у Александра оказались ключи от автомобиля и документы на машину. О том, что он пропал, семье Александра со стороны его жены сообщили лишь 6 января.

- Они сообщили, что он был трезв. 8 января вечером нашли машину на какой-то старой дороге. Следы вели в лес, но даже если предположить, что он выпил, человек не полезет в глубокие сугробы. Вчера нам сказали, что его нашли замерзшим в лесу, - рассказывает сестра Александра.

В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что молодой человек действительно найден в лесу погибшим. У другого поискового отряда «ЛизаАлерт» официального подтверждения этой информации еще нет.

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

На момент публикации получить официальный комментарий от Следственного комитета Свердловской области не удалось.

Родственники опасаются, что не знают все правды о случившимся. Они пытаются узнать, что произошло в тот день, но безуспешно.

- Саша – мальчишка, каких сейчас мало. Отзывчивый, добрый. Такое поведение было совсем на него не похоже. Нам в полиции уже сообщили, что его больше с нами нет, поэтому мы бы очень хотели узнать, что все-таки случилось на самом деле, - говорит Оксана Евсеева.