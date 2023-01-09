При какой температуре отменят занятия в школах Екатеринбурга

При температуре ниже -25 градусов по Цельсию и ветре в школу можно не ходить ученикам младших классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области несколько дней стоят сильные морозы. Несмотря на крайне низкие температуры, занятия в школах Екатеринбурга и Свердловской области отменять не стали. По информации регионального Министерства образования, решение о переходе на дистант будут принимать не чиновники, а руководители общеобразовательных учреждений региона.

- С 9 января в Свердловской области возобновился обычный образовательный режим во всех муниципалитетах. При этом директора образовательных организаций в условиях низких температур, которые установились в отдельных территориях, и для профилактики заболеваемости гриппом, коронавирусной инфекцией и другими острыми респираторными инфекциями вправе принимать решение об обучении в дистанционном режиме, - пояснили официальные представители Министерства образования Свердловской области.

Как будут учиться в морозы в Екатеринбурге и Свердловской области в январе 2023 года

Свердловское Минобразования напоминает, что помимо сильных морозов на Среднем Урале сохраняется высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поэтому в первые учебные дни 2023 года школы должны проводить «утренние фильтры», то есть не пускать на занятия простывших учеников и учителей. Также важно следить за температурой воздуха в школах, вовремя проветривать, дезинфицировать рабочие поверхности и обеспечить школы санитайзерами для гигиенической обработки рук. Отдельно отмечается, что директора должны приостанавливать учебный процесс, если в школе гриппом и ОРВИ заболели более 20 процентов детей. В этом случае школьники будут учиться на дому.

При какой температуре воздуха в мороз можно не ходить в школу в Екатеринбурге и Свердловской области

Температура воздуха, при которой можно не ходить в школу, отличается для учеников младших, средних и старших классов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чиновники советуют школам рассмотреть перевод учеников на дистант при определенной температуре воздуха. Стоит отметить, что нормы отличаются для учеников разного школьного возраста:

для 1–4-х классов - при температуре воздуха ниже -28 градусов без ветра или -25 градусов с ветром не менее 4 м/с;

для 5–9-х классов - при температуре ниже -30 градусов без ветра или -28 градусов с ветром;

для 10–11-х классов - при температуре ниже -32 градуса без ветра или -30 градусов с ветром.