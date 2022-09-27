В Екатеринбурге срезали больше 600 свадебных замков на «Мосту влюбленных»

Замки представляли угрозу разрушения конструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге срезали больше 600 свадебных замков. Работы проводились на Малышевском мосту.

Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал мастер участка гидротехнических и искусственных сооружений МБУ «ВОИС» Евгений Корозников.

Сотрудники организации убрали больше 600 замков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он пояснил, что сотрудниками организации проводились плановые работы, так как замки предоставляли угрозу разрушения конструкции.

- Замки утяжеляют перильное ограждение. Конструкция не рассчитана на такую большую нагрузку, - поясняет Евгений Корозников.

С моста срезали только старые замки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ведомства работали на Плотинке с 9:20 до 12:00.

- Срезали около 600-700 штук. Снимали только старые потемневшие замки, на которых из-за и ржавчины ничего уже не видно. Новенькие и красивые оставили, - добавил мастер участка.