Виктора встретила жена. Фото: Полина Дьячок

О мобилизованном 59-летнем хирурге из Асбеста Викторе Дьячке последние несколько дней писали все региональные СМИ. Виктор Дьячок работал в Асбесте заведующим отделения городской больницы №1. 22 сентября он получил повестку в военкомат, а 23 сентября его увезли в Елань.

Однако мужчина ранее не участвовал в военных действиях, у него хроническое заболевание почек, астигматизм и расширенный варикоз нижних конечностей. Дочь Виктора Дьячка обращалась в прокуратуру, записывала видео в социальные сети, писала губернатору и президенту, чтобы вернуть отца.

- Не знаю, что из этого сработало, но вечером 25 сентября папа приехал домой, - рассказывает дочь Виктора Полина Дьячок.

«НАЗНАЧИЛИ НАЧАЛЬНИКОМ ВОЕНВЗВОДА»

22 сентября 59-летний Виктор Дьячок получил повестку в военкомат. После этого он сразу же позвонил на горячую линию по мобилизации, где ему подтвердили, что его мобилизовать не должны из-за возраста. Однако в этот же день мужчину уволили с сохранением рабочего места и выдали ему на руки трудовую книжку.

- 23 сентября папа пришел в военкомат в надежде на то, что будет военная медкомиссия для установления группы его здоровья. У него прооперированный рак кожи первой стадии, хроническое заболевание почек (мочекаменная болезнь), астигматизм, то есть без очков он совсем ничего не видит, гипертоническая болезнь и расширенный варикоз нижних конечностей, так как он больше 30 лет, стоя на ногах, оперировал и спасал жизни людей, - рассказывает его дочь Полина.

Полина писала обращения и рассказыавала об отце в социальных сетях. Фото: Полина Дьячок

Виктор пришел в военкомат к 10:00, но военной комиссии не было. Ему сообщили, что в 12:00 его и других мобилизованных увезут в Елань.

- Папе выдали список с указанными вещами, которые нужно взять с собой и отправили домой собираться. Четно говоря, не знаю, что конкретно было в этом списке. Мы с мамой надеялись, что в Елани точно будет военная медкомиссия. Но там ее тоже не было, - продолжает Полина.

В Елани всем мобилизованным выдали форму. Мобильные телефоны ни у кого не забрали, так что Виктор постоянно поддерживал связь с женой и дочерью. 24 сентября в 8:30 по Екатеринбургу Виктору сообщили, что его и других мобилизованных отправят на освобожденные территории Украины. Куда конкретно, никто не сообщил.

- Отца назначили начальником военного взвода. По званию он старший лейтенант. Он проходил в институте военную кафедру, но никогда не участвовал в военных действиях. Это была какая-то нелепая случайность, - говорит дочь Виктора.

«ПАПОЧКА, КАК Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Когда Полина поняла, что ее отца отправят на территорию Украины, весь день 24 сентября и всю ночь до утра 25 сентября она обзванивала горячие линии по частичной мобилизации, писала обращения в прокуратуру, письма губернатору и президенту, а также рассказывала о своем отце в социальных сетях и в СМИ.

Утром 25 сентября Виктора Дьячка вызвали к прокурору.

Дома Виктора ждала его жена

- Я не знаю, что именно повлияло на эту ситуации. Но в тот момент, когда мы с юристом уже составляли иск для суда, позвонил папа и сказал, что его отправляют домой. Я не смогла сдержать радостные крики и первым делом сказал: «Папочка, как я тебя люблю!», - делится Полина.

Сама женщина сейчас живет в Екатеринбурге, а дома Виктора с нетерпением ждала его жена.

- Папа должен был уехать на автобусе из Елани до Асбеста в 14:00, но время сильно сместилось. Дома он был только к 21:00. На остановке его встретил коллега и отвез домой. Все эти дни мы очень сильно переживали. Когда папа был дома, были слезы радости и счастья. А теперь на душе, наконец, стало спокойно. Замечательно, что удалось разрешить всю эту ситуацию. Я очень благодарна журналистам за участие и содействие в решении этой проблемы, а также всем, кто поддержал нас. Главное, чтобы таких ошибок с мобилизованными больше не случалось. Хочется, чтобы все структуры были внимательнее, - говорит Полина.

Сам Виктор пока не готов ни с кем общаться.

- Папа планирует сходить в военкомат, чтобы проставить все нужные отметки в военном билете, чтобы такого больше не повторилось. Папу могут восстановить на работе, но он пока не решил, будет ли возвращаться, ведь незадолго до этого он думал об уходе на пенсию, - заключает Полина.