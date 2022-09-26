В Екатеринбурге, 26 сентября, на автобусах отправили еще несколько групп мобилизованных мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области, как и по всей стране, полным ходом идет частичная мобилизация. Каждый день от военкоматов на сборы отправляются автобусы с мужчинами, которым пришли повестки. Корреспонденты «КП-Екатеринбург» посмотрели, как проходила отправка в одном из военкоматов города.

«НАДО ТАК НАДО»

Время 13.00. У входа в военкомат стоят двое мужчин. Из-за внезапно обрушившейся на Екатеринбург пурги, одеться им пришлось потеплее – в куртки и шапки.

Автобус отправился в понедельник днем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне 41 год. Я уже служил в 1999-м, - рассказывает Андрей Кузьминых. – Повестка в субботу пришла. Настроение – боевое. Буду отстаивать свои жизненные принципы. Вот стоим, ждем автобус.

Мужчина рядом с ним, как оказалось, просто друг, пришедший проводить. Повестка ему не пришла. Хотя сам он и рвется поехать с товарищем на сборы.

Парни не унывали - подбадривали и себя и других. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я просто срочную не служил, вот и не берут, - вздыхает он. – А так я зашел, попросил взять и меня. Не берут.

Снег, покрывший толстым слоем асфальт перед военкоматом, начинает таять, из-за чего образуются лужи. Пурга усиливается. Поэтому родственники, пришедшие проводить своих близких, дожидаются вместе с ними автобуса внутри здания. Лишь изредка кто-нибудь из мужчин выходит на крыльцо, подышать.

Мужчины, которых отправили на этом автобусе, уже проходили службу в армии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я сам в 2011-м служил. И вот повестка в субботу пришла. Надо так надо. Не бегать же, - отмечает Тимофей Будников. – Вообще мне 30 лет. Я из этого же военкомата 11 лет назад призывался. Сам электромонтажом занимаюсь. Взял одежду на первое время.

Одни мужчины целовали на прощание своих любимых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИШЕЛ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОВЕСТКИ

Охотно рассказывают о себе не все. Некоторые мужчины, просто стоят на крыльце и сосредоточенно курят.

Другие фотографировались на память с друзьями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другие, напротив, охотно объясняют, почему они пришли в военкомат, не дожидаясь повестки.

- Там ведь дети гибнут. Поэтому я сам сюда пришел, не дожидаясь повестки. Ее уже здесь подписал, - рассказывает Константин Рублев. – Я служил танкистом и уже участвовал в боевых действиях. Не должны мальчишки 19-летние брать оружие в руки, когда есть мы – с опытом. Нам проще. Главное, чтобы нам быстренько показали, чтобы мы все вспомнили. И тогда можно идти защищать нашу Родину.

Проводить мобилизованных мужчин пришли их друзья и близкие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ближе ко второму часу дня, ворота открылись, и на территорию перед военкоматом въехал автобус. Мобилизованные мужчины со своими родными вышли на крыльцо. Мужья стали целовать своих жен, обнимать детей.

- Хайпанули немного, - шутя, сказал своей супруге один из мужчин, когда заметил, что на них смотрит камера фотоаппарата.

После этого все мобилизованные мужчины заняли свои места в автобусе, и он уехал.

Близкие мобилизованных мужчин стали расходиться только когда автобус уехал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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