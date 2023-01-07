Службу провел глава Екатеринбургской епархии Евгений Кульберг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга прошла рождественская служба. Традиционно ее провел глава местной епархии Евгений Кульберг. Среди VIP гостей можно было увидеть музыканта Вадима Самойлова. Также службу посетил мэр Алексей Орлов.

Музыкант Вадим Самойлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Великий праздник Рождества дарит нам добро, радость и любовь, - написал в своем telegram-канале Алексей Орлов. - Оно позволяет нам глубже ощутить радость и смысл жизни человека, вселяет в наши сердца надежду и веру в лучшее, вдохновляет на светлые и добрые дела. В эти дни особенно важно быть внимательнее друг к другу, помогать тем, кто сейчас нуждается в поддержке.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для владыки Евгения эта рождественская служба стала третьей на посту главы Екатеринбургской епархии.

- С трепетом взирая мысленным оком благочестивой веры на пришедшего в мир Богомладенца Христа, припадая к Его колыбели и воспевая «Слово, ставшее плотью», от всего сердца поздравляю всех вас с этим великим торжеством! – говорится в поздравлении митрополита.

Для митрополита Евгения это уже третья рождественская служба в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ