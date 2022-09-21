Что будет с креативным кластером Музея истории Екатеринбурга

Принцип работы с художниками был такой: приглашенным художникам давался фрагмент интервью и они фантазировали на тему Фото: Ксения ЛОСЕВА

На днях депутаты Гордумы Екатеринбурга посетили креативный кластер «Л52», который является одной из площадок Музея истории Екатеринбурга и расположен на проспекте Ленина, 52.

ВОСПОМИНИЯ МАТЕРИАЛИЗОВАЛИСЬ

Раньше здесь располагалась поликлиника, которая работала по этому адресу с 1933 года по ноябрь 2021 года. После этого здесь появилась музейная площадка, экспозиция которой основана на историях горожан. Здесь же регулярно проходят культурные мероприятия – выставки, лекции, спектакли.

По словам представителя кластера, научного сотрудника музея Екатерины Калужниковой, выставка выстроена на основе интервью с жителями этого дома-коммуны, архивных документах и фотоснимках. В комнатах есть выдержки из интервью с респондентами, а наподоконниках можно увидеть предметы, которые были здесь найдены.

Раньше здесь располагалась поликлиника, которая работала по этому адресу с 1933 года по ноябрь 2021 года Фото: Ксения ЛОСЕВА

В первом кабинете выставлена работа художницы Юлии Антоновой по фотографиям с 50-х годов, она воспроизвела образы самых известных персонажей - это медсестра и уборщица. На втором этаде можно посмотреть на жилые комнаты, и видеоинсталяции, также здесь расположен большой зал, в котором проходят спектакли и лекции.

Принцип работы с художниками был такой: приглашенным художникам давался фрагмент интервью и они фантазировали на тему, это своего рода выстраивание художественного зазеркалья.

Директор кластера Сергей Каменский отметил, что они видят три основные части в развитии комплекса. Это музеи и исследовательские центры, образовательный кластер и резиденты, и событийная программа.

Культурную площадку на проспекте Ленина посетители депутаты Гордумы Фото: Ксения ЛОСЕВА

ПЛАНЫ

Выставочно-музейная часть концентрируется в двух частях, корпус на улице Бажова - около 600 метров и правое крыло на первом этаже на Ленина - около 350 метров.

С одной стороны планировали сделать обзорную экспозицию про город для туристов. А вот выставочную часть оптимизировать и активно заниматься в ближайшие годы проектом «Телеград», чтобы рассказывать, как рождались идеи, которые меняли город , страну и мир.

- Выставочный проект «Телеград» планируется на 2023 год, в корпусе на Бажова. Планируем показать яркие, крупные открытия, которые были созданы в городе за последние сто лет, - говорит Сергей Каменский. - Еще одно направление, мы будем делать подкастерскую и комнату для записи видеоинтервью, где опять же мы может целенаправленно записывать истории жителей, плюс у нас есть два партнера, это генеалогические центры.

Отдельно на основе собранных материалов в пространствах планируется делать выставки. То есть как бы три в одном, есть выставочное пространство, есть исследовательский центр, есть образовательные программы, где люди могут получить эти знания. На самом деле это все трансформируется потом в полнее себе выставки. Например, выставка корневая система, когда жители, которые в городе давно живут, поработав с кластером, подняв свои семейные архивы, получают в итоге выставку.

Также планируется и изменения в образовательных программах. Это создание лекционных кабинетов и конференц-зала.

- У нас есть проект Народные университеты, когда жители приходят и получают образования в той или иной сфере, у нас есть разные факультеты. Например, он может стать гидом-экскурсоводом, - рассказывает Сергей Каменский.

Можно стать автором и свои воспоминания, свои истории выпустить виде книжки. В ноябре этого года будет презентация уже 14 книжки, то есть 14 жителей уже выпустили книгу по истории города, через историю семьи, района.

Еще один проект, который обсуждается – Екатеринбурговедение. Планируются создание пространства для школьников, которые могли бы приходить в кластер, чтобы системно знакомиться с городом. И не только знакомиться, но и делали какие-то проекты на этой основе. Создать образовательные классы планируют и для взрослых, и для детей.

В планах также есть пространство для соседских мероприятий. Здесь есть и художники и шахматный гроссмейстер, который хотел бы проводить мастер-классы для ребят. Но пока что это не удается оформить юридически. Поэтому центр на сегодняшний день работает с крупными резидентами.

Выставка выстроена на основе интервью с жителями этого дома-коммуны, архивных документах и фотоснимках Фото: Ксения ЛОСЕВА

НЕ ХВАТАЕТ 100 МИЛЛИОНОВ

Сейчас все окна и фасады здания, где расположен кластер, находятся в очень плохом состоянии. В 2023 году у здания должны поменять все окна и крышу. Крыша настолько в плохом состоянии, что в большом и светлом зале на втором этаже постоянно протекает потолок. Те суммы, которые выделяют спонсоры, на сегодняшний день недостаточны, по подсчетам руководства центра сейчас не хватает еще 100 миллионов рублей.

С начала года в здании прошло больше 100 мероприятий, а на Ночь музеев здесь побывало 2000 человек. Но сейчас у кластера нет штатного расписания, согласованного и подтвержденного бюджетом. Из-за чего ему сложнее развиваться.

Не хватает оборудования для оснащения кластера: офисной мебели, оборудования, которое предусмотрено нацпроектами, гардеробов, входных зон.

Еще одна проблема, это благоустройство прилегающей территории. Двор заставлен машинами, он находится в плохом состоянии. Пытались податься в программу инициативного бюджетирование, но и там возникли препятствия.

Выслушав то, как развивается кластер, что планируется там сделать в дальнейшем, с какими трудностями приходится сталкиваться, депутаты высказались о том, что они думают по этому поводу. Были высказывания о том, что нужно поддержать данный проект. По мнению одного из народных избранников, ремонт такого здания - это пустая трата времени и средств, ведь через несколько лет снова этот вопрос вновь возникнет.

- Здание кирпичное с железобетонными перекрытиями, у него проектный срок службы 150 лет. Зданию уже 90 лет и по большому счету здесь все нужно выносить и делать новое. И вот здесь я как бы сижу как человек, который любит и знает и хочет знать больше своей истории, ему очень интересно здесь походить посмотреть, послушать, порадоваться вашим сотрудникам, - говорит Виктор Сомиков. - Но как инженер я просто в шоке. Нам нужно менять федеральное законодательство и вот в таких вот зданиях не определять здание целиком памятником. Не меняя федеральное законодательство, мы вложим деньги, потратим 20,30,100 миллионов рублей, но через 10 лет мы вернемся к тому же самому, что и сейчас.